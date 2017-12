Alberto Salaorni & Al-B.Band: Capodanno 2018 a Madonna di Campiglio (TN) con Radio Deejay. Sul palco con Nicola Savino, Cristina Chiabotto, Andrea & Michele

Il Capodanno 2018 di Madonna di Campiglio (TN), in Piazza Sissi, lo fa ballare e cantare la Al-B.Band di Alberto Salaorni. La formazione veronese, protagonista in molti dei locali di riferimento in tutta Italia, sarà sul palco in un evento presentato da Radio Deejay e Fandango. L'ingresso in piazza è libero e gratuito. Dalle 22 a tarda notte si balla, si canta e ci si diverte. Sul palco insieme ad Alberto Salaorni e ai suoi musicisti, anche Nicola Savino ed Andrea & Michele di Radio Deejay, insieme a Cristian Chiabotto. Oltre al live della Al-B.Band è previsto anche un dj set di Franco Russo, anche lui legato a Deejay. E' un evento davvero importante per la Al-B.Band, visti gli altri protagonisti sul palco e vista l'importanza assoluta di un brand come Radio Deejay.

Ecco come Alberto Salaorni ed i suoi musicisti presentano un appuntamento molto importante per loro sui social. Per il gruppo veronese è senz'altro uno dei concerti più attesi di una stagione ricca di successi e pure, purtroppo, di qualche momento davvero difficile. La vita, pure quella dorata degli artisti di successo, non è piena solo di felicità. "Approfittiamo per un augurio speciale a tutti quelli che credono in noi e ci seguono da sempre, a partire da tutti i nostri amici e fan (...) a tutti coloro che hanno dato valore e continuità al nostro progetto", dicono, elencando poi una infinita serie di locali, brand, media, artisti e collaboratori. "Ci saremo senz'altro dimenticati di qualcuno .. chiediamo scusa, ma a tutti quelli che ci vogliono bene, auguriamo che il prossimo anno sia generoso... Per chi, come noi, vive nel mondo della musica e dell'intrattenimento da una vita in maniera coerente, corretta e professionale, continui a riservare quella leggerezza e quella gioia che ci rende, comunque, uomini e donne fortunati... E avremmo voluto che su questo palco ci fossi stato anche tu: #ante.".

www.facebook.com/ALBBANDofficial

www.albiband.com/



Capitanati dall'instancabile Alberto Salaorni, gli AL-B.Band sono un gruppo capace di far scatenare ogni tipo di pubblico. Da 15 anni i loro concerti fanno divertire l'Italia e non solo. Riassumendo, sono in tournée da una vita. Il loro slogan è: "live music is back in fashion", ovvero la (bella) musica dal vivo è tornata di moda. Un concerto di questa formazione veronese, una volta vissuto, lo si dimentica difficilmente. Non hanno mai una scaletta definita. Passano da un brano all'altro a seconda dell'atmosfera e del feedback del pubblico. E le loro scelte sono sempre originali. Ad esempio, la Al-B.Band raramente ripropone le canzoni di Vasco Rossi e Ligabue, preferendo quelle di Battisti, Mina o grandi successi anni '70, col risultato che il sound di questa formazione risulta molto originale, una caratteristica molto rara nel panorama musicale di questi anni. AL-B.Band e composta Alberto Salaorni (voce e chitarra), Davide Rossi (basso) ed tanti altri musicisti di talento assoluto. Tra gli altri Andrea Mai (tastiere) e Giacomo Aio (percussioni, batteria e cori). Periodicamente al Al-B.Band registra e pubblica brani originali, molti dei quali sono inseriti nel loro più recente album "Megaphone" disponibile su tutte le piattaforme digitali (ad esempio Spotify: goo.gl/dQzyBN) e su cd. Tra i tanti brani contenuti nell'album, oltre al singolo "Maledettamente Amato", programmato da decine di emittenti radio in tutta Italia, spicca "Hear Me", una ballad in inglese decisamente emozionante.