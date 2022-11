Ci siamo trovati tantissime volte a parlarne con l’autrice del libro “come un girasole” Deborah Comunale.

Ci siamo trovati di fronte una ragazza che già alla giovane età aveva già avuto a che fare con molte storie che al giorno d’oggi le persone tendono a nascondere.

La prima domanda che ci viene spontanea da farle è perché proprio questo titolo?

Ci risponde l’autrice che la sua vita, come la vita di altri è un girasole, un girasole con la forza di rialzarsi ogni giorno e lottare per quello in cui crede, nel suo caso il sole.

Di cosa tratta questo romanzo?

"Il mio romanzo è autobiografico, prende tantissimi punti che in pochi anni mi hanno cambiata radicalmente. Parla di quella persona che mi ha fatto capire il valore della vita, parla di quella delusione, parla dei miei problemi col cibo, parla dei miei attacchi di panico, parla di determinate cose che oggi si tende a nascondere o comunque ad alleggerire, sbagliando, poiché la gente ci rimane anche secca".

Il romanzo oggi ha avuto molte recensioni positive. Cosa ti senti di dire ?

"Mi sento di dire ad ogni persona che si trova in determinate situazioni di parlare… parlare… sbattere in faccia la realtà, sbattere in faccia i fatti. Se non stai bene in un posto, con una determinata persona allontanati il più presto possibile . Se hanno violato il tuo io scappa. Trovate la forza ogni giorno di affrontare i vostri demoni. Siate forti e determinate . E non dimenticate che parlarne con chi ha l’anima simile alla vostra ci salva la vita".



Conclude così la nostra Deborah in un ultimo articolo. Adesso non ci resta che attenderla da noi. Grazie.