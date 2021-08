Negli Stati Uniti, due "anziani" dei testimoni di Geova sono stati rinviati a giudizio per non aver notificato alla polizia che un membro della loro congregazione stava abusando sessualmente di un bambino. I due imputati sono Michael Penkava, di 72 anni, e Colin Scott, di 87. Entrambi sono stati accusati di aver violato le disposizioni di segnalazione che obbligano a denunciare casi di pedofili.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Daily Herald, gli abusi sono continuati per più di un decennio anche dopo che gli anziani della congregazione erano venuti a conoscenza delle accuse. Un giudice ha negato la richiesta di escludere la testimonianza dei due imputati riguardo a incontri che andrebbero inquadrati nel “segreto confessionale”. Le accuse contro Scott e Penkava sono radicate nella condanna di Arturo Hernandez-Pedraza, un quarantatrenne accusato di abuso sessuale criminale aggravato, aggressione sessuale criminale predatoria, aggressione sessuale criminale, relazioni sessuali all'interno delle famiglie e accuse di percosse domestiche presentate contro di lui. L'uomo è stato condannato a 45 anni di pena da scontare in un centro correttivo.

Gli imputati hanno invocato il loro diritto come leader religioso di non testimoniare al processo di Hernandez-Pedraza, ma sono stati tenuti a rispondere a domande sulle azioni intraprese dalla congregazione dopo aver appreso dell'abuso sessuale più di 10 anni prima che l'uomo fosse finalmente denunciato. Poiché le accuse sono emerse durante una confessione, gli avvocati dei due imputati sostengono che la divulgazione dovrebbe essere considerata una comunicazione privilegiata tra i leader religiosi e i fedeli. Ma l'assistente procuratore dello Stato della Contea di McHenry, ha affermato che il privilegio non si estende a situazioni che coinvolgono bambini maltrattati o trascurati e che non è motivo di mancata denuncia.