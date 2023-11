Ricerca scientifica e regime fascista (Scientific research and Fascist regime)

Abstract

Nell’articolo vengono trattati alcuni aspetti dell’organizzazione, del finanziamento e della concezione culturale del fascismo rispetto alla ricerca scientifica. A seguire, sono presentati due casi in cui il regime ha cercato legittimazione all’interno della comunità scientifica: il Manifesto degli scienziati razzisti e l’identificazione tra fascismo e relatività.

The article deals with some aspects of the organization, financing and cultural conception of the scientific research during the fascist regime. Below are presented two cases in which the regime sought legitimacy within the scientific community: the Manifesto degli scienziati razzisti and the identification between fascism and relativity.



Parole chiave:

Fascismo, ricerca, Mussolini, scienza

Key words:

Fascism, research, Mussolini, science



Introduzione

La riflessione sui legami tra scienza e politica è stata da tempo accolta dalla storiografia accademica, che ha declinato in diversi modi le complesse relazioni tra le due sfere. Al netto delle differenti interpretazioni, da tempo gli studi concordano sull’insostenibilità del modello (risalente al secondo dopoguerra) della ivory tower, in cui lo scienziato potrebbe isolarsi, delegando al politico le applicazioni della sua attività, che risulterebbe quindi libera da implicazioni morali. Questa visione è stata screditata nei circoli di specialisti ma trova ampio credito nel dibattito pubblico ed è utile presentare un contesto storico in cui se ne mostri l’inconsistenza. Inoltre, i rapporti con l’attività scientifica trovano raramente spazio nel discorso sul fascismo e sulla sua eredità; tuttavia, è un ambito in cui si rivela con chiarezza l’ambizione totalitaria del regime, che concepisce la scienza solo in relazione agli obiettivi del partito. Diverse opere hanno trattato i rapporti tra fascismo e scienza con particolare attenzione ai meccanismi di controllo istituzionale (creazione di enti, riorganizzazioni normative, assegnazione di incarichi) e alle leggi razziali, della cui legittimazione è sicuramente colpevole parte della scienza italiana. Nel complesso, la letteratura ha riportato un sostanziale successo del partito nel controllo di istituzioni pubbliche e private, ottenuto, secondo Paoloni, “tramite l’alternanza di metodi coercitivi e strategie di premiazione del consenso” [1]. A seguire vengono descritti alcuni aspetti della condotta del governo verso la ricerca; dopodiché, sono presentati due casi in cui l’azione politica ha cercato legittimazione ideologica nella scienza. Sin da subito va chiarito che per ragioni di economia del testo non verrà trattata la riforma Gentile del 1923, la quale meriterebbe una trattazione autonoma, avendo contribuito grandemente alla percezione culturale della scienza come subordinata alla filosofia e alle discipline umanistiche, in accordo con la visione strumentale che ne aveva il suo ideatore.



Il contesto generale

Modernità e progresso tecnologico sono stati due pilastri della propaganda fascista. Scienza e tecnica permettevano di presentare al mondo il genio italico, perfettamente esemplificato da Guglielmo Marconi, prototipo dell’inventore fascista pratico e versatile, mentre la tecnologia delle grandi opere, espressione più immediata della modernizzazione, era presentata abilmente alle masse come un successo del regime. Il fascismo comprende l’importanza della ricerca ma mantiene una condotta ambigua, con le prerogative politiche che spesso precedono il merito nell’assegnazione di incarichi, titoli e fondi, a detrimento del livello generale della produzione scientifica. Il ritardo e i limiti italiani nella creazione di un sistema di laboratori integrato con il complesso industriale non sono interamente ascrivibili al periodo 1922-43, in quanto gli scarsi finanziamenti caratterizzavano già l’epoca liberale e l’eccessiva parcellizzazione dei gruppi di ricerca (composti da due o tre unità) era addirittura retaggio dell’Italia post-unitaria. Mussolini è però colpevole di aver allineato gli obiettivi della ricerca a quelli di una politica imperialista e aggressiva, sprecando le risorse finanziarie e intellettuali di un paese afflitto da gravi lacune sanitarie, infrastrutturali e di alfabetizzazione. L’avvicinamento alla Germania nazista e la guerra in Etiopia isolano l’Italia nella politica internazionale e con il secondo conflitto mondiale si interrompono le relazioni scientifiche con l’estero; parallelamente, le esigenze della ricerca appaiono sempre più subordinate a ragioni ideologiche: le leggi razziali sono esemplari in questo senso, con il governo che sostanzialmente ignora il danno enorme arrecato al capitale intellettuale del paese. Una divisione tra fase borghese e fase autarchica semplifica eccessivamente le azioni del governo, ma è chiaro che dalla seconda metà degli anni Trenta il progresso tecnologico è per Mussolini interamente funzionale alla capacità offensiva e all’autosufficienza del paese. Nel 1931 i professori universitari vengono sottoposti al Giuramento di fedeltà al fascismo e nel dicembre del 1932 l’iscrizione al PNF diventa prerequisito per ottenere cattedre e partecipare ai concorsi. Elisa Signori ha definito il giuramento “il punto di coagulo di istanze autoritarie e disciplinatrici espresse in precedenza” [2]; il 1931 non è ‘l’anno zero dell’università fascista’ e già dal 1926 si erano registrati casi di rimozioni dall’incarico per incompatibilità politica (Montemartini, Caramella, Presutti). L’imposizione del 1931 è quindi contestuale a un processo di fascistizzazione non solo dell’istituzione universitaria, ma dell’intera vita culturale del paese, che si snoda lungo la seconda metà degli anni Venti e coinvolge anche la scienza. In quattro anni l’Italia ospita convegni internazionali di fisica (Como 1927, Roma 1931) e matematica (Bologna, 1928) e nei tre eventi si notano le sempre maggiori celebrazioni rivolte al regime.

È significativa la traiettoria del Consiglio Nazionale delle Ricerche, inaugurato nel 1923 e tutt’oggi esistente. In Italia come all’estero, la Grande Guerra aveva palesato la necessità di un organo che coordinasse e promuovesse l’attività scientifica nazionale ma nella penisola le gravi conseguenze sociopolitiche del conflitto ne avevano rallentato la creazione. Mussolini raccoglierà i frutti di circa cinque anni di lavori preparatori che cominciano con il Comitato nazionale scientifico tecnico per lo sviluppo e l'incremento dell'industria italiana (1916), ed evolvono dapprima nell’Ufficio invenzioni e brevetti (1917) e successivamente nella Commissione per la formazione del Consiglio nazionale delle ricerche (1919). Il CNR viene istituito come ente morale il 18 novembre 1923, come emanazione dell’International Research Council, e il 12 gennaio 1924 tiene la prima riunione presso l’Accademia dei Lincei a Palazzo Corsini. Il suo nucleo originario era quello dell’Ufficio, la cui presidenza era stata affidata a Vito Volterra, principale matematico italiano del periodo. Volterra era stato una figura chiave per le nascenti politiche di ricerca italiane ma era anche un noto antifascista; ebreo, firmatario del Manifesto degli intellettuali antifascisti, fu uno dei dodici professori universitari che rifiutarono il giuramento del 1931. Di fatto, fino alla scadenza del suo mandato (1927) i fondi furono scarsissimi e il CNR si limitò a censimenti delle strutture e a partecipazioni a riunioni internazionali. Durante gli anni Venti Mussolini ammette più volte l’arretratezza del paese, mostrando di aver compreso le mutate necessità della ricerca: non più conquista del singolo o di poche menti geniali ma faticoso prodotto di centinaia di ricercatori ben attrezzati, inquadrati in un solido connubio di università e industria:

Oggi la ricerca scientifica ha singolari e vaste esigenze. Richiede cioè un'organizzazione adeguata e mezzi potenti. Il genio isolato può compiere miracoli, ma la ricerca scientifica, sistematica, risponde alle molteplici e diverse esigenze della Nazione. La mancata visione di questo problema ci ha portato, bisogna apertamente riconoscerlo, a un decadimento delle ricerche scientifiche e a una penuria di ricercatori che è veramente impressionante. Da questo stato di cose si deve uscire [3].

La presidenza di Marconi (1928-1937) è politicamente congeniale a Mussolini ma Volterra, Mr. Italian Science, era molto più in contatto con le principali realtà di ricerca internazionali. Già membro dell’IRC, diviene referente (1924) per l’Europa nell’Education Board della Rockfeller Foundation e con grande intuito assegna borse di studio a Enrico Fermi (1924), Enrico Persico (1925) e Franco Rasetti (1928-29) [4]. La sua rimozione e l’ostracismo nei suoi confronti sono stati da subito compresi nella loro natura politica e hanno provocato risentimenti all’estero, in particolare in Francia [5]. Dal 1928 l’ente si rivolge alla valorizzazione delle risorse nazionali e del territorio, ma già dal 1934 viene introdotta l’idea della scienza come risorsa militare. Concludendo il discorso alla plenaria del CNR l’8 marzo ‘34, Marconi definisce la Prima guerra mondiale “una battaglia di laboratori” e ricorda che la ricerca scientifica:

in caso di conflitto armato, serve a dare ad una Nazione quella superiorità tecnica senza la quale spesso rimane inefficace il sacrificio, il coraggio e lo stesso eroismo [6].

Durante l’autarchia i fondi passano dalle 1.588.156 lire del 1934 agli oltre 15 milioni del biennio 1935-36 (5.930.480, 9.887.453) [7], ma le richieste della politica imperialista eccedono i mezzi della comunità scientifica italiana e la discordanza tra propaganda e realtà si rivela in tutta la sua drammaticità nel secondo conflitto mondiale. La precedenza accordata alle applicazioni immediate va a scapito della ricerca teorica, in particolare nella disciplina che nella prima metà del XX secolo conosce il maggiore rinnovamento concettuale: la fisica. In riferimento alla nuova fisica novecentesca (che muove dalla riflessione sui modelli atomici di fine ‘800 alle formulazioni compiute della meccanica quantistica), il contributo italiano appariva marginale ai colleghi stranieri e il paradigma della ricerca nazionale rimaneva quello della fisica classica. Nonostante questo, dagli anni Venti si forma nel paese una nuova generazione di giovani studiosi, che abbracciando l’interpretazione quantistica condurranno ricerche riconosciute globalmente come fondamentali. Il regime non saprà valorizzare queste eccellenze e l’esempio più lampante è quello dei ‘ragazzi di via Panisperna’, le cui scoperte del 1934 sulle proprietà dei neutroni lenti valsero a Fermi il nobel nel 1938: i finanziamenti e le attrezzature del gruppo saranno costantemente al di sotto del livello delle loro ricerche e sarà solo grazie al patrocinio del fisico e politico Orso Mario Corbino che verranno concessi spazi e fondi dall’Università di Roma. Non a caso, la morte di Corbino nel 1937 mette in crisi le attività del gruppo, prima ancora che le leggi razziali ne sanciscano definitivamente la scomparsa.

parte II...





1 G. Paoloni, La via del fascismo è lastricata di buone intenzioni: rapporti e conflitti fra le istituzioni di ricerca scientifica e il regime, in «Chimica nella scuola», Numero speciale, 2022, pp. 5-16, p. 5

2 E. Signori, La svolta del 1931 negli atenei italiani: interpretazioni, prospettive, bilanci, in «Rivista di Storia dell’Università di Torino», X, febbraio 2021, pp. 1-17, p. 4

3 B. Mussolini, Discorso inaugurale, in «Atti della quindicesima riunione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», Bologna, ottobre-novembre 1926, pp. 29-31, p. 29

4 F. Nemore, Vito Volterra: Mister Italian Science, Archivi della Scienza, www.archividellascienza.org

5 Cfr. A. Capristo, French Mathematicians at the Bologna Congress (1928). Between Participation and Boycott, in AA. VV., Images of Italian Mathematics in France. The Latin Sisters, from Risorgimento to Fascism, Birkhäuser Cham, 2016, pp. 289-309

6 G. Marconi, L'opera del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Discorso pronunciato alla Riunione plenaria dell'8 marzo 1934, in Scritti di Guglielmo Marconi, Reale Accademia d’Italia, Roma 1941

7 G. Giuliani; F. Passera, La fisica in Italia. 1890-1940, in AA.VV., Una difficile modernità - Tradizioni di ricerca e comunità scientifiche in Italia (1890-1940), La Goliardica Pavese, Pavia 2000, pp. 120-145, p. 137