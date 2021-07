Un giudice del Montana, negli Stati Uniti, ha comminato una serie di multe e sanzioni contro i testimoni di Geova perché questi continuano a ignorare l’ordine del Tribunale di produrre i documenti nella causa civile tra Lexi Nunez e la Watchtower. Lexi Nunez, una ex testimone di Geova, intentò una causa contro il movimento sostenendo che gli anziani della chiesa e la loro società madre, la Watchtower, avevano violato le leggi del Montana che rendono obbligatoria la denuncia di casi abusi sui minori.

La Giuria aveva dichiarato colpevoli gli imputati, stabilendo una somma di 35 milioni di dollari come risarcimento civile a Nunez. Ma la Corte Suprema aveva decretato che, anche se i fatti del caso erano inquietanti, gli anziani dei testimoni di Geova stavano agendo secondo la loro “pratica consolidata della chiesa” quando hanno occultato i rapporti sull’aggressore, Max Reyes, e la sentenza era stata ribaltata.

La Nunez, però, presentò nuovamente una denuncia modificata, sostenendo che la Watchtower fosse a conoscenza della propensione di Max Reyes ad abusare dei bambini, ma che non aveva fatto nulla per impedire la reiterazione del reato. La Corte aveva accettato la richiesta permettendo a Nunez di procedere. Ma il caso ha preso una svolta drammatica quando gli avvocati di Nunez hanno presentato una mozione per costringere i testimoni di Geova a consegnare i documenti che riguardavano la loro assistita, scoprendo- tramite una mail inviata loro dall'avvocato della Watchtower- dell'esistenza di un database di pedofili e vittime che i testimoni di Geova utilizzano nella gestione della loro organizzazione religiosa globale. Quel data base suggerisce l’entità dei dati raccolti dai testimoni di Geova sui pedofili e sulle loro vittime.

La Watchtower insiste sul fatto che questi documenti sono irrilevanti e confidenziali e non dovrebbero essere divulgati al Querelante. Ma il giudice del Montana, Elizabeth Best, non è d’accordo e ha emesso un ordine per la produzione di tutti i documenti richiesti da Nunez e ha sanzionato la Watchtower per il suo ostruzionismo. Il giudice ha anche affrontato le continue affermazioni della Watchtower secondo cui i documenti non fanno parte di alcun database di informazioni, avvisando la Watchtower che la Corte “non tollererà ulteriori ostruzionismi e prenderà in considerazione delle sanzioni per comportamenti simili in futuro“.

La Watchtower però continua a sfidare il Giudice e, invece di fornire la documentazione a Nunez, ha ritardato ulteriormente il processo presentando le pagine alla Corte stessa per la revisione a porte chiuse. Il giudice Best ha avvertito i Testimoni di Geova che tali violazioni degli ordini del tribunale potrebbero portare a un ordine di giudizio in contumacia, in cui gli imputati perderebbero il caso senza affrontare la giuria. Ciò potrebbe potenzialmente costare alla Watchtower milioni, se non decine di milioni di dollari di penale.

Un caso simile era successo nel 2015, quando un tribunale della California aveva emesso una sentenza in contumacia contro la Watchtower per violazioni simili. Dopo aver perso i ricorsi alla Corte Suprema della California e degli Stati Uniti, la Watchtower fu costretta a pagare a una vittima di pedofilia più di 6 milioni di dollari in giudizio e interessi. Il Giudice del Montana Elizabeth Best ha concluso il suo ordine enumerando sanzioni sia finanziarie che legali contro la Watchtower. Ma attualmente la Watchtower continua ad ignorare gli ordini della Corte e non ha fornito a Nunez i documenti richiesti.