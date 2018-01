Circus beatclub - Brescia: tornano Rehab e Yellow... e presto pure Malibu Stacy

Giovedì 18 gennaio 2018 al Circus beatclub di Brescia torna Rehab, l'evento dedicato alla musica hip hop che per questa stagione ha scelto un sottotitolo che è anche un manifesto, ovvero The New Order. Anche la citazione scelta per presentare il primo party del 2018 è importante, perché è di un certo Salvador Dalì ("There are some days when I think I'm going to die from an overdose of satisfaction). In console TazGoons from Looney Goons e True Aloe from M&M - #DoubleM, hosting by Big Tizz.

Venerdì 19 invece la festa è Yellow, un appuntamento decisamente atteso da chi in città vuol ballare con stile e in un club che prende un colore che mette decisamente allegria.

Al mixer si alternano DR.Space e Pasq.

Al Circus, come ogni weekend, ovviamente si continua a ballare anche il 20 gennaio, per un sabato notte già molto atteso da chi ha voglia di muoversi a tempo con stile nel tempio nottambulo della città.

E già si parla del nuovo party Malibu Stacy, una festa in rosa decisamente ispirata all'universo Barbie, un evento che non sfigurerebbe certo a Miami, tra Ferrari Testarossa bianche e Porsche, ovviamente rigorosamente cabriolet.

Circus beatclub

Via Dalmazia 127 Brescia

informazioni 3332105400

facebook.com/circusbeatclubofficial

Circus beatclub è la disco più storica di Brescia, il luogo in cui si balla da sempre fino all'alba e scatendandosi... ma sempre con un certo stile. In console si alternano top dj italiani (Tommy Vee, Luca Guerrieri, Cristian Marchi, Samuele Sartini, Andrea Damante) ed internazionali , al microfono performer come Thorn e Brio, che qui è di casa. Sul palco si susseguono senza soluzione di continuità gli show di performer mozzafiato, mentre il club ogni notte cambia forma per accogliere al meglio il divertimento dei suoi ospiti. Con oltre 30.000 fan su Facebook, Circus comunica voglia di saltare, star bene, far tardi, sorridere... Nasce nel 1998 e da quel momento Circus beat club diventa un punto di riferimento per chi a Brescia vuole ballare. Il suo segreto del locale in fondo è semplice: cura di ogni particolare, dall'accoglienza al servizio, dal personale fino al design degli interni; tutto al Circus beat club è studiato per soddisfare ogni necessità. E poi c'è la musica, un Beat unico che accompagna ogni momento della serata. Il ritmo tira fuori da ognuno di noi qualcosa di diverso. C'è chi balla, c'è chi conversa e chi osserva. Sono gli ospiti ad essere sempre protagonisti col loro divertimento in un'atmosfera esclusiva e selezionata. Grazie ad un sapiente uso delle luci e dei livelli, ogni persona è sempre nel cuore del locale! Circus beat club: musica, animazione e spettacolo.Tra i party di punta del Circus, accanto al venerdì ed al sabato notte, super consolidati, c'è il giovedì Rehab - the new order. E' uno dei party hip hop più conosciuti ed apprezzati in Italia.