Verità e giustizia per Alex Bonucchi

Appello al Governo italiano

Giovedì 27 Febbraio 2025 – ore 17.30

Sala Stampa della Camera Dei Deputati

Via della Missione, 4, Roma

Il 4 gennaio 2021 Alex Bonucchi, un ragazzo di 25 anni originario di Nonantola, Modena, ha perso tragicamente la vita in Algeria, dove si trovava per lavoro, folgorato da un cavo elettrico lasciato scoperto vicino alla piscina di un hotel. Nonostante le autopsie abbiano confermato la causa della morte, nessuno dei titolari dell’albergo è stato ritenuto responsabile.

La sua famiglia da anni sta lottando per ottenere giustizia, denunciando gravi irregolarità nelle indagini, tra cui il fatto che la salma di Alex sia stata restituita senza cuore e polmone destro, trattenuti per accertamenti di cui non è mai stato reso noto l'esito.

In Parlamento, abbiamo già depositato un’interrogazione parlamentare, ma la risposta ricevuta è stata insoddisfacente, mentre sono state ignorate le richieste di un incontro con rappresentanti del Governo. Proseguiremo con una nuova interrogazione e con una conferenza stampa per sollecitare una risposta da parte delle autorità italiane e algerine.

Alex era un giovane con una vita ancora da vivere, un cittadino italiano che lo Stato non può lasciare senza giustizia.

Intervengono:

Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle

Barbara Degli Esposti, Madre di Alex Bonucchi

Carlotta Toschi, Avvocata

Michel Emi Maritato, Criminologo

Priscilla Rucco, Giornalista

Note: Per accreditarsi scrivere all’indirizzo [email protected] indicando nome, cognome ed eventuale attrezzatura video.

L’uso della giacca è obbligatorio per gli uomini.