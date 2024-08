Giorgia Meloni ha paura dei referendum che incombono sull’autonomia differenziata e sul premierato ma teme soprattutto il Vaticano che si è già espresso negativamente su queste due riforme. Certo, il Vaticano non potrà decidere le scelte del governo, ma in Italia la Chiesa ha un peso enorme sulla società. Basta che durante l'Angelus il papa dica che questa legge "non sa da fare" e domani milioni di italiani diranno "no" al tentativo della destra di destabilizzare il Paese per interessi personali.

Il nervosismo di Meloni si è manifestato dopo la posizione critica del presidente della Cei, cardinal Zuppi, sul premierato: “Non mi sembra che lo stato vaticano sia una repubblica parlamentare”, ha detto la puffa mannara. Al che Zuppi ha risposto elegantemente che la Costituzione può essere cambiata purché resti democratica e non scivoli in derive autoritarie. Parole che dette a un elettorato per la maggior parte cattolica può avere un’influenza enorme il giorno in cui si andrà a votare per il referendum. Alle preoccupazioni di Meloni, il monsignor Mario Toso ha lanciato un’altra frecciata: “I politici non hanno nulla da temere dai vescovi, semmai devono temere i cattolici che non sanno stare in parlamento”.

Il cardinale Zuppi ha dichiarato che “tutti i vescovi hanno espresso la loro contrarietà al discorso dell’autonomia differenziata”. Parole che pesano come macigni e che spaventano la Lega, dal cui referendum sulle autonomie regionali potrebbe dipendere la sua sopravvivenza. I padani sono già rimasti delusi da tante scelte/non scelte del Carroccio. Un altro fallimento rischierebbe di mettere la pietra tombale su un movimento che non fa altro che raccogliere voti seminando avversione contro ipotetici nemici esterni: una volta sono i meridionali, poi sono gli immigrati, poi sono le Ong, poi è la Francia, poi è l'Europa, domani sarà un altro. Se Zuppi ha parlato di “contrarietà” alle autonomie regionali, il cardinale Parolin ha chiosato diplomaticamente: “L’autonomia differenziata sia attuata in maniera tale da non creare ulteriori squilibri, ulteriori differenziazioni e sperequazioni tra una parte e l’altra dell’Italia”.

Insomma, quale aria tiri tra il Vaticano e la destra più destra che l’Italia abbia avuto dai tempi del fascismo a oggi, si è capito. Quale potranno essere le conseguenze sul piano politico, lo si capisce ancora di più, perché a differenza di Fratelli d’Italia e di Lega, la Chiesa dispone di una mastodontica organizzazione che abbraccia tutto il Paese, dalla Santa Sede alle parrocchie. E questo può determinare scelte di campo tra i cittadini che sono facili da prevedere, con ovvia preoccupazione della premier. Un dato su cui riflettere è che mentre in altri Paesi (Polonia e Ungheria per esempio) la destra nazionalista ha varato leggi di sostegno ai ceti meno abbienti, il governo italiano vara una legge che colpisce frontalmente almeno metà Italia.

Il quotidiano cattolico L’Avvenire parte con un editoriale dedicato all’ultimo rapporto Caritas, da cui risulta che la povertà è in aumento e che esigenze primarie di consumo, di salute fisica e psicologica, di istruzione e di cura sociale non riescono più a essere soddisfatte da una massa crescente di persone che non se lo possono permettere. Significa, tanto per dare una cifra, che “un bambino su sette la sera non ha abbastanza da mangiare, crescerà gracile e quando si ammalerà i genitori non avranno la possibilità di portarlo da uno specialista”. Cosa vuol dire questo? Che un’Italia frazionata in ventuno piccoli Stati non faranno altro che aggravare la situazione. Non è che l’inizio di una battaglia che si preannuncia accesa.