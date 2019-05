Arzano, bufera sul commissario prefettizio Maria Pia De Rosa: la nipote candidata nelle liste a supporto del candidato Raffaele Bene nella corsa a primo cittadino di Casoria

Bufera sul commissario prefettizio Maria Pia De Rosa: la nipote candidata nelle liste a supporto del candidato Raffele Bene nella corsa a primo cittadino di Casoria.

Paese sfortunato, paese alla deriva dove ormai neanche lo Stato riesce più a determinare più un seppur barlume di discontinuità rispetto a certi atteggiamenti storicamente e polemicamente affibbiati alla politica.

Nulla d’illegale per carità, ma pur sempre una singolare evidenza come fu con l’allora commissario Umberto Cimmino proveniente dal comune di Grumo Nevano, distante quattro passi da Arzano.

Tanto ancor più singolare è che a sostenere Bene in prima linea, un plenipotenziario politico regionale con parentele scomode e con forti riferimenti politici territoriali arzanesi.

Ma cosa c’entra tutto questo con il commissario De Rosa? Sarebbe stato opportuno che un commissario cui nessuno toglie meriti, se non quello di essere troppo temporeggiatore nei confronti di dirigenti chiacchierati, ed altri ancora riferimenti diretti della politica come il segretario generale e il comandante della polizia municipale nominati con decreto sindacale, non sostituendoli nemmeno di fronte ad indagine giudiziarie.

E nemmeno a Crispano dove oggi amministra, la De Rosa sarebbe riuscita a scrollarsi di dosso dirigenti scomodi e citati in atti giudiziari.

Lidia Colucci