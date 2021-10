In questi giorni elettorali a Salerno, si susseguono con frequenza superiore al solito varie foto e proclami riguardo al Cantiere del nuovo aeroporto Costa d’Amalfi.

Le foto dei 5 Stelle Gaudiano, Cammarano, Toninelli e Farina, nonché le foto e i video del figlio del sindaco di Bellizzi e dell’assessore Cascone, sono tutte inneggianti al famoso cantiere... ma è evidente che sono fatte fuori dalla recinzione dell’aeroporto. Questo perché nessun cantiere è stato mai aperto e neppure nessun lavoro di allungamento della pista è in corso, perché

gli espropri non sono in atto; i cittadini hanno impugnato il decreto Enac al Tar e ogni altro atto in essere; la progettazione dell’aerostazione è ancora in embrione; la metropolitana che dovrebbe giungere all’aeroporto è in corso di Via e sono state presentate osservazioni e opposizioni al progetto per ovvi motivi di sicurezza.

Sono anni, decenni ,che ad ogni elezione s cavalca il famoso ampliamento dell'aeroporto Costa D’amlfi, ma oggi in campagna elettorale fare foto davanti alla recinzione, volere meriti per un cantiere che non esiste, credo sia davvero ridicolo .

Solo propaganda elettorale... anche perché alle prossime elezioni altrimenti di cosa si parlerebbe se si costruisse davvero un nuovo aeroporto ?

Tutti a raccontare di avere il merito di aver fatto decollare un aeroporto e un cantiere... che tra tante chiacchiere non c'è. Basta andare sul posto o osservare le foto pubblicate dagli stessi "promotori".