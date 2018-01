Croupier Lab - scuola professionale per croupier - trova lavoro ai giovani in Europa

I progetti di mobilità per giovani in Europa devono tenere conto di nuove figure professionali, come il Croupier, richiestissime in molte Nazioni europee.

Diventare croupier significa aprirsi ad un’esperienza speciale, ottenere un lavoro serio, molto ben retribuito, sicuro e continuativo.

Da qui la nascita e il consolidamento di scuole e corsi che preparano accuratamente i futuri croupier. Prendiamo ad esempio Croupier Lab, scuola professionale per croupier, che ha aperto i battenti alla fine del 2017.





Croupier Lab, attraverso i suoi corsi per croupier, si pone come elemento centrale per la formazione di alto livello e l’opportunità concreta di ottenere un impiego in Europa.

Le stesse Gambling Society richiedono con frequenza croupier ben preparati.

Croupier Lab ha sede a Nova Gorica, Slovenia.

I corsi di formazione sono rivolti a giovani di età compresa tra 18 e 35 anni

e contano 250/300 ore ripartite tra Scuola e Casinò garantendo cosi una formazione professionale unica e completa.

I corsi per croupier mirano ad un apprendimento profondo e duraturo della teoria, della pratica, della lingua inglese con finalità di assunzione a fine corso nei migliori casinò inglesi o europei.

La scuola, per rendere veramente completa la formazione approfondisce, inoltre, la conoscenza di tutte le leggi e le procedure riguardanti il Casinò e le possibili frodi.



Docenti dalla comprovata professionalità ed esperienza accompagneranno l’allievo

nell’approfondimento pratico e teorico di ogni aspetto del mestiere che stanno imparando.

Nel corso è compreso l’ottenimento della PFL, licenza personale necessaria a lavorare neli casinò del Regno Unito.

Il Croupier professionista uscito dalla scuola professionale per croupier Croupier Lab entrerà in un mondo dove potrà vivere un’esperienza di lavoro molto gratificante, stimolante e decisamente remunerativa.

Indirizzato principalmente verso i Casinò inglesi, punta di diamante del settore, potrà comunque scegliere altre collocazioni come ad esempio le navi o altri stati europei ( es. Svizzera ).



Per approfondimenti visita www.croupierlab.com