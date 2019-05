Fiorentina in vendita: CdA il prossimo 31 maggio

Domenica sera, dopo la conclusione della sfida contro il Genoa che aveva visto la Fiorentina conquistare il punto necessario alla permanenza in Serie A, era arrivata comunicazione che la società avrebbe provveduto nella giornata odierna a chiedere ai suoi Consiglieri la "convocazione urgente" di un Consiglio di Amministrazione.

Successivamente, tramite una nuova nota, la società viola ha fatto sapere di aver convocato il Consiglio di Amministrazione per il prossimo venerdì 31 maggio.

Già questo sarebbe sufficiente a ipotizzare che la notizia anticipata dal NYT in relazione alla vendita della Fiorentina fosse più che fondata, ma a togliere ogni dubbio in proposito è però la presenza di ieri al Franchi, ad assistere alla partita, di Joe Barone, braccio destro di Commisso (indicato come l'acquirente della squadra) e dirigente dei New York Cosmos, club di proprietà del tycoon italo-americano, mentre i fratelli Della Valle, rimasti a lungo a Firenze negli ultimi giorni per rimanere vicini alla viola, ieri non erano presenti allo stadio.