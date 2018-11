Trattoria Toscana Elite (Milano) presenta Eat4follow

Sabato 24 Novembre, La Trattoria Toscana Elite di corso di Porta Ticinese 58-Tel.02/89406292-presenta la serata dal titolo "eat4follow", dedicata a influencer, blogger, ma anche ad appassionati di like e social network, che sempre più, scoprono nuovi locali su Instagram e sono sempre a caccia di prelibatezze da gustare.



La tendenza che dilaga da tempo è la mania contemporanea di scattare in modo ossessivo foto al cibo ed è proprio sull'onda di questo trend, che Trattoria Toscana Elite lancia, come prima trattoria di cucina italiana a Milano, il trend secondo il quale sarà il proprio seguito a determinare il conto, da saldare anche con una foto su Instagram, dipendentemente dai follower che si hanno.

L'influencer scriverà o su instagram o sul numero whatsapp 346/8764900 per prenotare e presentarsi, richiedendo di essere ospitati e ricevere gratuitamente i posti a cena, senza pagare neppure il coperto.

Il team del locale valuterà i singoli influencer, capendo se varrà la pena offrire la cena in cambio di Post instagram o stories.

Se, però, non si hanno ancora abbastanza numeri o non si rispettano i requisitirichiesti, non bisogna preoccuparsi, perché c'è possibilità per tutti.

Due le strade, in base all'influencer:

se sei un influencer affermato (ELITE) potrai venire a mangiare gratis in cambio di instagram stories o post. Se hai amici non influencer, avrai lo sconto parziale per i tuoi amici sulla cena che farete insieme nel locale. (10%)

Se non sei un influencer affermato (NON ELITE) avrai comunque un codice sconto, che ti permetterà di diventare elite dopo che i tuoi follower avranno utilizzato il codice. Ogni 5 follower portati tramite il codice daranno diritto a una cena gratis.

La serata, che inizierà dalle 20,00, è aperta a tutti e, chissà, tra i tavoli potrete anche trovare uno dei vostri influencer più amati e seguiti, tutti da immortalare insieme ai piatti della Trattoria Toscana Elite

Info

Diffuso da ltc per

PRESS OFFICE TRATTORIA TOSCANA ELITE

FRANCESCA LOVATELLI CAETANI

lovatelliccaetani@gmail.com

/////////

Trattoria Toscana-Elite

Corso di Porta Ticinese 58

Tel.02/89406292

IL SALOTTO DELL'ARTE IN TUTTE LE SUE FORME

E' nata ufficialmente nel 1971, ma oggi è rinata, grazie allo spirito innovativo e alla creatività di Daniel Prigioni, giovane imprenditore e artista, che ha riportato agli antichi fasti il locale storico di Milano, che è tornato ad essere il salotto degli artisti, Dopo un raffinato restyling e l'ampliamento della zona bar e dell'ingresso del locale.

Tre le sale:

La Welcome Room, con zona bar in un nuovi stil, con accesso diretto su Corso di Porta Ticinese, dove i clienti vengono accolti con un welcome cocktail e all'interno del quale vengono organizzate feste private e dj set, tra divani comodi e accoglienti e eleganti poltroncine. I bartender sono altamente qualificati, gli aperitivi, a base d prodotti di qualità, finger food, specialità di carne e pesce e cruditees, sono serviti al tavolo.

Nella zona ristorante, con fontana centrale, il protagonista è l'enorme lampadario, arrivato appositamente da Hong Kong e in vetro di Murano.

Il soffitto si apre durante la bella stagione e trasforma lo spazio in un giardino estivo, tra bambù, peschi, ciliegi e altre piante.

Due le zone privè, esclusive e riservabili per cene, eventi aziendali, compleanni.

Il bar Lounge Elite è stato ampliato con un bacone a tre postazioni, nelle quali esperti bartenderpreparano cocktail italiani e internazionali e aperitivi da prenotare negli spazi privè che possono accogliere sino a 400 persone.

Anche in questa zona il soffitto viene aperto per un aperitive time sotto le stelle.

Al centro non manca la postazione dj set ideale anche per i festival live musicali che vengono organizzati nel locale.

Tutte le sere nel locale ci sono dj set con ospiti internazionali

COCKTAIL DAI 10 EURO

APERITIVO A BUFFET NELLA LOUNGE BAR ELITE DA 20 EURO COMPRENDE PIATTI ANCHE SU RICHIESTA, IDEALI PER CHI SOFFRE DI INTOLLERANZE, ALLERGIE, O ESIGENZE ALIMENTARI PARTICOLARI-E' GRADITA LA PRENOTAZIONE

Le specialità del ristorante

Carne e pesce italiani

Fiorentina

Chianina certificata Consorzio Toscano Toscano

Tagliata con verdure o funghi porcini

Buttera Cinta Senese

Filetto con tortino di patate e verdure

Orata

Polpo e verdure

Branzino mandorlato, con nocciole e pistacchi e caponata di verdure di stagione

Su prenotazione cruditees

Tra i dolci, il tortino al cioccolato e pere, le torte fatte in casa, il cremoso al cioccolato

Vini toscani tipici bianchi e rossi

Le serate

Lunedì CABARET NIGHT

Martedì SUONA FORTE, hip hop, rap, trap, giovani talenti

Mercoledì CULT

Musica live con jazz band, dj set e ospiti internazionali

GIOVEDì HEROES dall'afro alla techno selezionata esclusivamente in vinile

Musica, dj set con THE BEST DJ DI CORSO DI PORTA TICINESE, tutti gli artisti della zona titolari anche di noti locali

VENERDI' FLUIDO

Best house music, funk, deep e soul

SABATO WOW

Musica italiana, latino, reggaeton, commerciale, con partecipazione del cantante, influencer e personaggio DANDI

Domenica TIRAMI SU-BRUNCH FUTURISTICO

Dalle 12 alle 24

Per tutti coloro che vogliono uscire dagli schemi, vestirsi a tema e prenotare il brunch, anche con tutta la famiglia. Le mamme e i papà potranno rilassarsi grazie a "tate" esperte che si prenderanno cura dei bambini.