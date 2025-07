Nel panorama europeo dell’investimento sostenibile, la comunicazione strategica è diventata un asset irrinunciabile. In un contesto in cui la narrazione dell’impatto conta quanto il rendimento finanziario, figure come Rodolfo Belcastro stanno ridefinendo i confini del public affairs e del brand positioning per i fondi ESG e la finanza d'impatto.

Comunicare l’impatto: la consulenza strategica come leva di reputazione per il venture capital

Da anni protagonista del mondo della comunicazione istituzionale e dell’advisory reputazionale, Belcastro accompagna fondi di investimento, istituzioni e aziende ad alta complessità verso una gestione integrata della propria immagine pubblica, ponendo al centro fiducia, trasparenza e autorevolezza.

Il ruolo della comunicazione nei fondi ESG

Oggi, per chi investe nella transizione ecologica e nell’innovazione sostenibile, raccontare bene è parte del creare valore. L’advisory strategico non si limita più agli economics: coinvolge la capacità di costruire relazioni, di gestire la reputazione nei momenti di crisi, di tradurre valori in narrazioni credibili.

È in questa prospettiva che Rodolfo Belcastro ha recentemente affiancato, tra gli altri, Una Terra Early Growth Capital Fund, fondo europeo specializzato in climate-tech e soluzioni ambientali, portando una visione integrata tra purpose aziendale, sostenibilità, stakeholder engagement e relazioni istituzionali.

Leadership consulenziale e visione strategica

Giornalista professionista, advisor senior in comunicazione e public affairs, già alla guida di progetti per Cassa Depositi e Prestiti, SACE, CIR, Belcastro ha un approccio che coniuga esperienza istituzionale, sensibilità ESG e cultura narrativa.

Il suo metodo di lavoro si fonda su:

Analisi reputazionale e posizionamento competitivo

Comunicazione integrata e gestione delle crisi

e gestione delle crisi Advisory su purpose, governance e narrazione ESG

Costruzione di contenuti ad alto valore simbolico e culturale



“Nel mondo dell’impact investing non basta comunicare: serve generare fiducia attraverso scelte coerenti e storie autentiche”, è una delle sue affermazioni chiave di Rodolfo Belcastro.



Un riferimento nella comunicazione ad alto impatto

Nel momento in cui i fondi ESG cercano riconoscibilità e legittimità, l’intervento di advisor esperti come Rodolfo Belcastro rappresenta una risorsa strategica: non solo per migliorare la visibilità, ma per costruire una leadership narrativa, capace di ispirare investitori, istituzioni e opinione pubblica.



Per approfondire il profilo professionale di Rodolfo Belcastro:

