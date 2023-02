Da sempre al The Beach Luxury Club, realtà perfetta per vivere giornate e serate tra musica, cibo d'eccellenza e stile, la festa degli innamorati fa rima con relax e momenti da passare con la propria metà. Come? Rilassandosi chiacchierando a quattr'occhi, mangiando bene e ascoltando musica, anche fino a tardi. Non è infatti soltanto un luogo che propone spettacoli con artisti, ballerini e performer attivi in tutto il mondo. Tra i tavoli e sul palco, a volte, ogni prendono vita dinner show da vivere... tra una portata e l'altra.



Altre volte invece, ed è il caso del 14 febbraio '23, San Valentino, il romanticismo diventa unico protagonista, insieme alle dolci note di live music proposta in forma di piano bar. Perché The Beach Luxury Club celebra la magia del mare, in relax, senza vincoli. Dal mattino alla notte. Sulla spiaggia, a un passo dal mare mozzafiato di Sharm El Sheikh e dalla sua barriera corallina... non rilassarsi è impossibile.



Il club, creato dall'italiano Manuel Dallori, ha anche un'altra "filiale" in Sicilia, presso Domina Zagarella, a Santa Flavia (Palermo. Presto riaprirà con tante novità e un menu che punta sulle tante eccellenze del territorio siciliano (vino, olio, pesce freschissimo pescato dalla barche ancorate nella vicina Porticello...).



Per ora però, per San Valentino, la scelta è una sola... ma eccellente. Perché una cena lume di candela, con il rumore delle onde in sottofondo, gustando piatti d'eccellenza al The Beach Luxury Club c/o Domina Coral Bay - Sharm non si dimentica.



Cos'è The Beach Luxury Club

https://www.thebeachluxury.com/



The Beach Luxury Club è un sogno total white da vivere sulla spiaggia di Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh o a bordo piscina, di fronte al mare di Santa Flavia (Palermo), presso Domina Zagarella Sicily. Lo staff solletica il palato con piatti di ispirazione mediterranea, sushi e thai, ad ogni ora del giorno e della notte (dalle 9 alle 2). Si ozia comodamente sdraiati sui lettoni a baldacchino. Non manca, a Sharm, The Beach Luxury Club on the Snow, un ampio spazio panoramico al coperto, per godersi dinner show e dj set d'eccellenza in ogni stagione.



Cos'è Domina

https://www.domina.it/



Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell'innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, l'immenso Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino a Sharm El Sheikh; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi sul Garda; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus. Domina, happiness in your free time.