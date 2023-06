Negli ultimi giorni le trasmissioni sportive e le testate di settore italiane si stanno concentrando sul ferimento del capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, avvenuto durante la finale di Conference League del 7 giugno e che ha visto la sua squadra soccombere col punteggio di 2-1 contro il West Ham. Al minuto 33, mentre si appresta a calciare un corner, un lancio di oggetti provenienti dal settore dello stadio ospitante i sostenitori del club londinese lo ferisce alla nuca provocandone un pesante sanguinamento. Il gioco, fermato dall’arbitro per permettere il calmarsi della situazione, con i giocatori della squadra inglese che si affrettano a dire ai propri sostenitori di smetterla con il lancio di oggetti, riprende con il rientro in campo di Biraghi. A colpirlo provocandogli una ferita da 8 punti di sutura, si scopre essere un accendino posto all’interno di un bicchiere di plastica utilizzato per la vendita di birra dentro lo stadio. Passa qualche minuto, e lo stesso, sfortunato Biraghi è protagonista di un fallo di mano nella propria area di rigore che, punito dall’arbitro, porta il West Ham sull’1-0. L’inutile pareggio della Fiorentina nel secondo tempo viene cancellato dal gol subito dai Viola allo scadere che consegna il trofeo agli avversari.

Molti, quindi, tra tifosi e giornalisti, hanno invocato la UEFA affinché prendesse posizione optando per una vittoria a tavolino per 3-0 della squadra viola, riportando alla memoria esempi avvenuti in passato per il quale si era deciso questo tipo di provvedimento. Eppure, se si considera qual è la reale situazione del calcio italiano ed europeo per quanto concerne particolari frange della tifoseria che calcano gli spalti, ci si può facilmente rendere conto di come tale misura, laddove messa in atto, potrebbe facilmente tramutarsi da deterrente a incentivo. Si, perché ciò andrebbe ad aumentare di non poco il già non limitato potere ricattatorio esercitato da esse nei confronti di calciatori e società. Solo guardando alla Serie A, diversi, infatti, sono stati i casi negli anni di presidenti e dirigenti di club finiti nell’occhio del ciclone per i propri rapporti con frange del tifo. Di seguito l’elenco di alcuni tra i più eclatanti:

2007 - il Vicepresidente e Amministratore Delegato del Milan, Adriano Galliani, riceve la scorta a seguito delle minacce e dei tentativi di estorsione subiti ad opera di alcuni capi storici della tifoseria rossonera intenzionati ad ottenere la gestione di biglietti omaggio, trasferte e gadget della loro squadra. In totale saranno 5 gli anni in cui Galliani sarà costretto a sottostare a tale misura; 2014 - il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, finisce sotto scorta per alcune minacce ricevute da parte della tifoseria non contenta del mercato effettuato dalla società; 2014 - in occasione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, Gennaro De Tommaso, conosciuto come Genny 'a Carogna, capo ultras del Napoli, minaccia l'invasione di campo per ottenere dalle autorità civili e sportive il via libera all'incontro con il capitano della propria squadra, Marek Hamsik, a seguito del ferimento del tifoso napoletano Ciro Esposito nell’ambito degli scontri tra tifosi al di fuori dello stadio Olimpico di Roma; 2017 - il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in risposta alle accuse fatte alla società di connivenze con frange del tifo organizzato vicine alla criminalità organizzata calabrese, riporta in una memoria difensiva le pressioni fatte da alcuni capi ultras per avere biglietti in sovrannumero, con chiari intenti di interesse economico; 2023 - il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a causa della sua politica contro striscioni e bandiere da esporre allo stadio e della decisione presa relativamente ai prezzi dei biglietti delle curve, finisce sotto scorta; 2023 - la Curva Nord dell’Inter dichiara di iniziare uno sciopero del tifo per la mancanza di una corsia preferenziale nell’ottenimento di biglietti da parte della Società in vista della finale di Champions League del 10 giugno 2023. Si tratta della stessa Curva che nell’ottobre 2022, a seguito dell’omicidio del proprio capo Vittorio Boiocchi, pluripregiudicato con 26 anni di detenzione alle spalle per i più disparati reati, fa sgomberare i tifosi, ricorrendo anche alla violenza, in segno di lutto. A seguito dell’episodio il Club farà pervenire una breve e generica condanna soltanto due giorni dopo il fatto.

Inoltre, se l’eventuale sanzione dovesse essere erogata anche per i vergognosi cori e gesti razzisti che purtroppo ammorbano ancora oggi le partite di calcio (tra ululati e lancio di banane verso giocatori di differente origine etnica), probabilmente i vari campionati europei sarebbero costellati di incontri caratterizzati da risultati totalmente artificiali frutto di vittorie assegnate a tavolino, mentre la sudditanza dei club nei confronti delle proprie tifoserie risulterebbe ancora più marcata. In Italia, questa possibilità è sussistita fino all’ottobre 2019, quando la FIGC ha optato per la modifica dell’articolo 4, comma 3 del suo regolamento inerente alla responsabilità oggettiva dei club, così da evitare eventuali sanzioni anche per l’operato “dei propri sostenitori sia in casa che in trasferta”, laddove mediante una serie di procedure legate alla valutazione dei rischi, alla presenza di un codice etico, a controlli interni ed esterni e a sistemi di segnalazione e di intervento disciplinare, si riescano a prevenire situazioni contrarie alla lealtà, correttezza e probità.

Non vi è quindi da stupirsi se alcune testate come il giornale tedesco “Süddeutsche Zeitung” siano arrivate a definire le curve degli stadi come “quinta mafia”, proprio per la politica ricattatoria e la sostanziale impunità di cui hanno goduto per un lunghissimo periodo di tempo. E questo solo per quanto concerne il caso italiano. Laddove si volesse entrare nel dettaglio di situazioni inerenti a squadre di altri Paesi, l’elenco sarebbe molto più lungo.

Alla luce di ciò, pur essendo comprensibile, nell’ottica imparziale del tifoso e della società, la rabbia provata per il ferimento del capitano della propria squadra da parte dei supporters avversari, evento da aggiungersi inoltre alla sconfitta subita dalla Fiorentina, è assolutamente indispensabile non mischiare tra loro le eventuali responsabilità di rose, allenatori, società e proprietà da una parte e sostenitori dall’altra, proprio per evitare di dare un’importanza a quella parte malsana del tifo che si vedrebbe, così facendo, legittimata nei propri ricatti. Per fronteggiare il problema sarebbe utile, piuttosto, implementare un sistema di sorveglianza e detenzione (per lo meno di contenimento in attesa dell’arrivo e presa in carico delle autorità) all’interno degli stessi stadi e di sanzioni certe da erogare su scala europea, così da riaffermare la centralità della responsabilità individuale di chi si trovasse coinvolto in azioni illegali, come prestabilito dallo Stato di diritto, durante ogni manifestazione calcistica da giocarsi sia durante campionati e coppe nazionali che durante tornei internazionali.

FONTI