La Mise en place è parte integrante dei prossimi eventi Natalizi, che sia in Location che a casa, la cura dei dettagli è d’obbligo, per stupire i vostri ospiti. Realizza la tua tavola delle feste, con i consigli della Designer Barbara Vissani.

Dicembre è oramai iniziato e porta con se il piacere e l’allegria negli occhi di tutti, la corsa alla ricerca del regalo è iniziato, ma ciò che più stupisce è la ricerca dei prodotti adatti agli allestimenti Natalizi. L’attenzione per i dettagli, i trend del momento sono le ricerche più comuni sul web, parliamoci chiaro chi è che non vorrebbe stupire i propri ospiti. Allora quest’anno dite addio alle solite tavole imbandite, talvolta anche troppa e abbandonatevi ai consigli di un’esperta capace di realizzare delle mise en place fantastiche, utilizzando gli elementi delle natura e tutto ciò che avete a disposizione.

MISE EN PLACE

Seguire i consigli di una Designer è sicuramente la soluzione migliore, certo l’idea di assumere una figura professionale magari vi spaventa, probabilmente la si trova più adatta per un’azienda ma oggi, grazie alla rete acquisire conoscenze utili non è impossibile purché la fonte sia sicura, come Barbara Vissani Designer professionale che da anni cura con molta attenzione le migliori mise en place in un periodo così importante, come quello Natalizio, tanto che la vedremo presente nuovamente, in una delle rubriche più seguite del panorama televisivo, Tg2 Costume e Società.

BARBARA VISSANI

La Designer non è un’appassionata ma una professionista vera e proprio, i suoi studi d’arte l’hanno portata ad essere tra le più ricercate anche nel settore dei matrimoni, dove cura con molta attenzione ogni dettaglio, tanto da rendere ogni evento una giornata spettacolare. Barbara Vissani Wedding Planner oggi è un brand in forte crescita, “ho puntato tutto su me stessa” ci dice Barbara, tanto da portarla oggi ad essere una delle professioniste più richieste su campo Nazionale e Internazionale. Con le sue competenze, infatti, la Wedding Planner è in grado di realizzare i sogni di ogni cliente, cominciando con il disegnare il progetto dell’evento per poi realizzarlo passo passo con i propri clienti. La creatività e la conoscenza delle materie prime mi permettono di poter realizzare delle scenografie uniche! Ogni Mise en Place che si rispetti deve avere un soggetto principale, il centro tavola è proprio da li che tutto ha inizio. Scegli di realizzare la tua Mise en Place rispettando i tuoi desideri, senza mai perdere l’eleganza, cura i particolari e fai in modo che i colori non siano mai fuori luogo, anche in questo caso tutto deve seguire una linea logica. Per l’occasione tira fuori il servizio, quello buono, cristalli e porcellane sono le più desiderate. Con piccoli accorgimenti potrai realizzare una tavola regale, tanto da stupire i tuoi invitati.

“Solo lo studio del settore, la conoscenza delle materie prime, l’aggiornamento con i trend del momento mi hanno permesso di diventare ciò che sono. L’improvvisazione non porterà mai a nulla, questo è il consiglio che la professionista regala a chi desidera avvicinarsi a questo mestiere, trattato troppe volte con leggerezza. Segui i consigli di Barbara in TV e sui media.”