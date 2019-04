ShakerArtist Art & Design change world! Homo Ecologicus Fabbrica del Vapore-Fuorisalone, Milan Design Week 2019

Numerose le sorprese destinate al pubblico di visitatori di questa quarta edizione di ShakerArtist Art & Design change world! che è sempre più attento alle novità e alle idee distribuite nei percorsi dell'evento. Questa edizione si terrà presso gli spazi The Art Land e Careof di Fabbrica del Vapore, in Via Procaccini 4, dal 9 al 14 aprile 2019 in concomitanza del salone del mobile Fuorisalone19.



Dal contenitore contaminato di ShakerArtist quest'anno uscirà Homo Ecologicus, un punto d'incontro tra design, prospettive del saper fare artigiano e rispetto dell'ambiente. Il percorso coniugherà il ‘l’arte del fare’ con prodotti e nuovi ‘saperi tecnologici’, aprendosi all'intercultura, alla crescita e all’innovazione.

ShakerArtist mostrerà la circolarità dell’azione delle varie forme del design, che muove dal disegnare al fare, tornando infine al disegnare, non sottraendosi mai al confronto con i materiali ecocompatibili e con le tecniche produttive.

ShakerArtist è un percorso che si serve del design thinking come un’attività human-centered, grazie alla sensibilità e ai metodi propri dei designer, al fine di unire i bisogni delle persone con ciò che è fattibile, aprendo nuove opportunità di mercato.

Il percorso in Fabbrica si snoda tra materiali naturali e saperi diversi, quasi a voler ritrovare l’unica via d’uscita nella natura, dopo secoli di asfalto.



Design, tessuti, colori, elementi decorativi, forme, volume

Il laboratorio di Shakerartist offre una visuale completa sulla progettazione del design, dell'arte, di una collezione moda, ecosostenibile ed ecocompatibile. Non sarà, però, solo design, ma anche interazione sociale, dalla cultura allo spettacolo, dall’arte alla moda, dal lighting design alla tecnologia con rispetto per l'ambiente.



Shakerartist è costituito da nomi di spicco del design italiano, artisti, marchi e stilisti che firmano la migliore produzione di questa quarta edizione del format. Avremo prodotti internazionali ma profondamente italiani, come:



ZanusoLegno che presenterà:

Anteprima assoluta The Meaning of Time progetto nato dalla collaborazione tra Zanuso Legno e la designer Alexandra Ola Wronska

Cabinet Dimensioni: 170 X 44 xI85cm Materiali: struttura in ferro legno fossile StoneOak®

Un sonno lungo 4000 anni, dove, come in una danza, la natura nasconde, protegge e poi restituisce al paesaggio un dono sopito cui l’uomo rende una nuova vita. Questa è la potenza di StoneOak®, un legno fossile che dal sottosuolo la natura ha restituito al nostro tempo e la cui naturale bellezza, in questo progetto, è accentuata dal contrasto con la struttura minimale in ferro in un gioco di pieni e di vuoti che lascia al legno lo spazio per esprimere la potenza della sua organicità. Astrazione ed empatia, i due estremi del piacere estetico si fondono in un progetto che supera le barriere del tempo e, come in una stratigrafia, racconta un frammento temporale della vita di un organismo antico.



Whact Design Il privilegio di una tavola unica. La natura mette a disposizione la materia, la potenzialità, l'opportunità. Whact (Renzo Calastri) è l'occhio che COGLIE e RICONOSCE, la mano sapiente che realizza.L’arte ha trovato la via attraverso le mani dell’artista per rendere l’elemento naturale un oggetto unico, insolito, irripetibile. L'esperienza di ha poi fatto il resto: la conoscenza della materia prima, del TEMPO necessario per rendere le tavole solide e stabili, la scelta di utilizzare la resina per completare ed esaltare i naturali cromatismi delle venature. Gli oggetti realizzati soddisfano la VISTA, ma anche il TATTO. Puoi catturare con i sensi la superficie liscia, sentirne la materia e riconoscere, in tutte le sue particolarità, l'esclusività del pezzo.

Lighting con Paky Art Design che crea nuovi concept per l'illuminazione d'interni che spingono il design al di là della sua applicazione funzionale, creando esperienze e atmosfere luminose straordinarie. Pasquale Chierchia, artista designer poliedrico, grazie al suo eclettismo miscela sapientemente materiali ed idee, ampliando gli orizzonti visivi dei consumatori. L’elemento luce negli oggetti di Paky Art Design diventa vocativo di un paesaggio naturale e selvaggio, dove l’architettura viene esaltata e amplificata per creare stupore ma anche cultura della luce.

Collettivo Artisti Riflessi D’Ambiente: racconti e diramazioni per l'ambiente e gli ambienti. Artisti designer fotografi: Massimo Valenti - Marina Gallandra - Marzia Galbusera - Maurizio Romano'

Luxury Class interior design, arredamento e personalizzazione degli spazi. Proposte originali per trasformare un’abitazione nella TUA casa.



L'architettura e il design diventano social e itineranti con la casa Mob di Arredissima



Interior Design e Architecture for social people!!

L'architettura e il design salgono a bordo di un Mob Arredissima e girano la design week 2019 nel contesto di Fuorisalone 2019 all'interno di Fabbrica del Vapore, proiettandoci verso il futuro, ma tenendoci sempre con i piedi ben saldi su ciò che amiamo di più, la nostra "casa", il nostro luogo del cuore.

Con l'installazione Mob casa mobile di Arredissima sarà come aprire le porte della nostra ‘casa’ nella settimana del Fuorisalone2019 trasformando un piccolo pezzo di fabbrica del Vapore in un luogo da sogno, per grandi e piccini.

I Kit di Interior Mob design nascono dall'esigenza di rispondere a richieste specifiche per la casa, per lo spazio di lavoro, per un locale pubblico. Il design d'interni diventa Street a disposizione della gente intenta a passeggiare per strada.



HOMO ECOLOGICUS un PERCORSO indispensabile



Nel momento in cui le problematiche relative alla sopravvivenza del genere umano e del Pianeta Terra diventano particolarmente sentite, il ruolo dell’arte contemporanea, in quanto portavoce onesta e tempestiva, diventa importantissimo. Gli argomenti sui problemi ecologici che non possono essere spiegati a parole, senza banalizzare il concetto, trovano la loro giusta espressione nell’utilizzo del linguaggio con i mezzi artistici. Curatrice della mostra Vlada Novikova Nava Storica e Critica d'Arte Artisti presenti: Yourij Tilman, scultore - Yevhen Yekimov, pittore digital art - Saverio Bonelli, scultore - Irina Sokolova Guida, designer pittrice - Milena Tortorelli, architetto e artista - Malu Cruz Piani scultrice pittrice - Marina Kaminsky pittrice - Betty Bellù artiste pittrici

Tecnologia e prodotti fashion design si intersecano con l'ecologia, tema centrale che connette il percorso.



Dall'ethnic chic di Margo, Cape2Milano e Sorelle Citterio (arredamento e fashion d'ispirazione interculturale) ai tessili, dalla produzione moda d'arte innovativa di Tailor's art Revolution, capi trasformabili, piumini dalle forme geometriche che uniscono il comfort , al design e innovazione tecnologica dei materiali. Inspired by art

E ancora: LunaticaMilano brand giovane e bizzarro caratterizzato da design e tessuti italiani di qualità. Lunatica Milano presenterà le collezioni pret-à-porter a tiratura limitata, tutte legate da un unico fil rouge dal gusto retrò in stile anni 50 e 60 , BeCollection creative fashion style che illuminerà il percorso con il design decor di T-shirt e Abiti Gioiello , per essere ciò che sei o scegliere chi volere essere

Cape2Milano, invece, presenterà alcuni dei migliori designer sudafricani. Una selezione di accessori di abbigliamento e oggetti di design rigorosamente sudafricani. Cape2Milano sara' presente anche il progetto “wearable art” ovvero arte da indossare.

Nel percorso saranno inaugurate due installazioni dedicate ai problemi ecologici del pianeta Terra, e una scultura di pane SheakerArtist .. Bread for Life dell’artista panettiere Pavin:



Installazione multi-sensoriale di Marina Kaminsky. L'installazione multi-sensoriale di Marina Kaminsky plastica riutilizzata. Le creature di Marina Kaminsky HOMO ECOLOGICUS simboleggiano il pianeta che urge difendere, ovunque, runner umani in corsa per il futuro in difesa dall'inquinamento causato dalla cattiva gestione dei rifiuti, soprattutto plastici.

Super Burka Girl project di Grace Zanotto. Live A/V set by Katatonic Silentio

"Changing Together : Nanotech Burka VS Climate change"

Se le soluzioni all'interno del sistema sono così difficili da trovare, allora dobbiamo cambiare il sistema stesso. Nanotech Burka è una cellula abitativa mobile in simbiosi con la natura, grazie all'applicazione delle nanotecnologie può affrontare gli elementi rimanendo impermutabile. Fuoco e Ghiaccio, Aria e Acqua, Neve e Lava, tutto scorre e nulla è troppo piccolo per non poter fare la differenza. Come un'arca che attraversa il tempo, trasportando l'umanità verso la comprensione dell'ineluttabile simbiosi con il Pianeta.

Ambiente sonoro a cura di Katatonic

Katatonic Silentio è un’artista multimediale, sound designer e dj di base a Milano, co-fondatrice del collettivo Cyberspeak Music.

Installazione, scultura SheakerArtist Design & Bread change world! Opera scultura di pane dell’artista artigiano panettiere Pavin, l’angolo del pane Castiglione Olona sostenuta da Pane in Piazza " Una nuova luce proviene da un mondo nuovo fatto di di lievito madre e farine non raffinate, una scultura di Pane che illumina un mondo vecchio carico di egoismi, asfalto e distinzioni. Da questa scultura emerge una nuova specie, Homo Ecologicus, uomini, donne e bambini che lasciano alle loro spalle un vecchio pianeta, infangato, dilaniato da scarichi industriali, plastiche, rifiuti, egoismo e sopraffazione. Bread for Life sarà per tutti voi umani che avete testimoniato di credere in un bene futuro, che avete dato e fatto del vostro meglio per crescere una umanità nuova.



E ancora, incontri, laboratori e workshop

La Mob, casa mobile di Arredissima sarà un luogo di socializzazione e scoperta, grazie alla fruibilità e convivialità cittadina che le diverse iniziative annesse e connesse offriranno ai visitatori, famiglie e curiosi.

Un progetto nato dalla partnership tra Passpartout, Studio d'architettura Elisei Pareschi & Famiglia Margini, con la collaborazione di Valeria Maria Guglielma Talignani.



