"E' arrivato il momento: le ballerine tornino a volare, i clown a inciampare, e le persone a sognare... Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentleman, Signore & Signori, che lo spettacolo abbia inizio!". Ecco come lo staff di Circo Nero Italia presenta il dinner show pieno di performer d'eccellenza che andrà in scena il 26 giugno 2021 al Rocce Rosse c/o Lloyd's Baia Hotel **** a Vietri sul Mare (Salerno), nella splendida Costiera Amalfitana.

Lo show in programma è Circo Nero Classic. La crew di Circo Nero Italia darà vita alla sua Overture per l'estate 2021 con performence acrobatiche, canto, spettacoli di fuoco e cubi volanti... Lo show sarà un inno alla gioia e all'allegria di una convivialità ritrovata. In particolare, trai i tanti performer ecco una verticalista, una cantante, mangiafuoco e tante altre meraviglie... In un contesto naturalistico unico come quello della Costiera Amalfitana, in un luogo in cui cibi e servizi sono curati fino all'inverosimile, Circo Nero Classic rappresenta un sogno da vivere ad occhi aperti.

Circo Nero Classic by Circo Nero Italia

26 giugno 2021 @ ROCCE ROSSE (dinner & show)

C/O Lloyd's Baia Hotel ****

Via Ligea - Vietri sul Mare (SA)

Circo Nero Italia T. 392 069 5432

🌐 www.circoneroitalia.it

"CircoNero Italia sarà sempre uno spettacolo che non si limita al semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice. E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Vorrei che chi partecipa ai nostri eventi tornasse a casa con l'idea di aver vissuto un'esperienza unica, da conservare nel cuore. Cercherò, per quanto mi sarà possibile, di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi, siano essi interiori, inferiori o superiori." L'art director fiorentino Duccio Cantini presenta così se stesso e la sua creatura, sul sito del suo CircoNero Italia (circoneroitalia.it). Classe 1979, fiorentino, Cantini vive da sempre sospeso tra creatività e show... e così fa la sua crew artistica, Circo Nero Italia.