La settimana della moda regala ogni giorno uno stupore incredibile, le proposte dal mondo della moda si rinnovano ogni giorno, proponendo ai buyer, giornalisti e ospiti vari spettacoli.

Ogni giorno realizzo quanto bello sia questo mondo che per molti è fatto solo di lustrini e frivolezze, invece dietro vi è duro lavoro, artigianalità e tante fatiche! Dietro ogni collezione c'è una storia personale, quella che poi ti permette di realizzare la tua collezione! Che emozione uscire a fine sfilata e prendersi gli applausi di un pubblico che ogni volta rimane sorpreso!

Così è stato per Vivetta - come si apprende dalle pagine del Fashion Magazine - che ha realizzato la sua collezione basandosi sulla fiaba della Cicala e La formica, trasmettendo il valore della fatica, del sacrificio e dell'impegno altrui.

Vivetta ha pensato ad un'estate 2021 calda, umile, piena di gentilezza, dal lavoro digitale della sfilata e dai capi proposti il messaggio che passa è unico: abolire il superfluo, sperperare un impegno e produrre in modo errato non è contemplato nell'idea di collezione Primavera Estate 2021, i tessuti scelti i colori selezionati ed i modelli proposti raccontano una realtà che molti di noi, abbiamo imparato a conoscere durante il lokdown, dove la conservazione di ogni pezzo sembrava cosa rara.

Vedere le foto proposte da InVoga Magazine ti fa capire quanto bello sia il mondo di Vivetta, sembra di essere catapultati in una delle fiaba meravigliose, di quelle che mi leggeva la mia cara mamma prima di addormentarmi la sera, dove le principesse gioivano, dove il bene vinceva sempre, il canto celestiale girovagava per ogni bosco... mi ricorda molto la leggiadria e il profumo fiabesco di una principessa che indossa gli abiti più belli ed eleganti per il proprio principe! Una collezione fantastica, diversa e molto apprezzata, da quanto raccontato online!

L'estate 2021 di Vivetta sarà senza dubbio gentile, allegra, piacevole, fresca e comoda e nessuno di noi si perderà mai nulla del genere e potervela raccontare è solo un piacere!

Dalle pagine di InVoga Magazine potrete scoprire i capi proposti dalla stilista, in una visione diversa, futuristica, dagli scatti unici devo dire! Una qualità grandangolare mi viene da dire.

Infatti la stilista, continuando a pensare alla sua fiaba ha realizzato gli scatti molto particolari perché il desiderio è mostrare al mondo le sue creazioni con gli occhi di una formica, anche questo è stupore puro! Un motivo in più per apprezzare una collezione realizzata con molto sacrificio e piacere.

Saremo felici la prossima estate di indossare un capo Vivetta e trovarci improvvisamente nel suo mondo fatato.