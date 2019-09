Tiger Dek, il supereroe mascherato promette scintille a "Back to School" di ScuolaZoo

Chi non ha mai desiderato diventare per un giorno un supereroe?

Ricevere soccorso da un cavaliere leale, in grado di risolvere ogni problema?

La città di Gorizia, posta sul confine con la Slovenia, da un anno a questa parte gode di questo raro privilegio: il supereroe Tiger Dek con la sua maschera da tigre si dichiara “cavaliere misterioso che veglia sulla sua città… ma anche sulla tua!”

Supereroe ma anche cantautore misterioso, o meglio “cant-attore”, un po' cantante e un po' performer che, con le sue particolarissime canzoni, invita a sdrammatizzare e a guardare avanti con ottimismo.

Sabato prossimo 14 settembre, tra le ore 21 e le 22, l’artista goriziano farà la sua apparizione all’evento Back to School in Area Verde a Monfalcone (Gorizia) in via Valentinis.

L’evento a ingresso gratuito è a cura di Scuola Zoo Viaggi, Comune di Monfalcone, assessorato alle politiche giovanili, Centro Giovani – Innovation Young e associazione World Music.

In apertura si terrà l’esibizione live con alcuni dei migliori artisti emergenti del Friuli Venezia Giulia e a seguire DJ set di ScuolaZoo.

Ma chi è Tiger Dek?

Nessuno, perché nessuno sa chi sia il “cavaliere misterioso che veglia sulla città di Gorizia”…

Tutti, perché tutti possono esserlo, quando si levano le maschere dell’ipocrisia e lo fanno urlare o “cantare” con la maschera della tigre, quella di Tiger Dek!

Tiger Dek , di cui, ricordiamo, nessuno conosce la vera identità, si definisce “il cavaliere misterioso che veglia sulla città di Gorizia” , un supereroe mascherato che urla con decisione il suo disprezzo contro l’ipocrisia, invitandoci a vivere sempre “a viso scoperto”.

Cosa vuole Tiger Dek?

Tiger Dek si è palesato recentemente, con l’uscita dei suoi primi singoli e dei relativi videoclip, girati interamente a Gorizia, città dalla storia e dalla posizione geografica molto particolari e problematiche: con le sue canzoni si fa portavoce delle ansietà e dei timori più profondi di queste terre di confine e ha scelto il medium della musica e delle immagini video come canali privilegiati di un discorso molto più ampio di quanto possa apparire a prima vista, soprattutto se si etichetta frettolosamente come “trash” cioè che è una surreale creazione artistica, condotta sul filo del rasoio esistenziale.

Ricordiamo che il suo ultimo singolo “Uomo tana” è in testa alla classifica radiofonica internazionale EuroIndie Music Chart, unica canzone italiana presente nella Top ten, e che il relativo videoclip -con la partecipazione di Nuelle e di Doroty Princess- ha superato in poco più di un mese le 150.000 views.

http://meiweb.it/2019/09/05/ecco-la-nuova-euro-indie-music-like-in-testa-ancora-tiger-dek/

Il video di “Uomo tana” è stato selezionato ufficialmente per partecipare al festival cinematografico internazionale “L’Age d’Or International Arthouse Film Festival (LIAFF) a Calcutta in India, il prossimo 28 settembre.

Per approfondire la conoscenza del personaggio Tiger Dek e delle sue canzoni potete visitare il suo sito internet www.tigerdek.com

La performance di Tiger Dek a “Back to School” promette grosse sorprese, dunque non mancate sabato prossimo in via Valentinis - Area Verde a Monfalcone (Gorizia) tra le 21 e le 22, quando scoccherà l’ora di Tiger Dek!