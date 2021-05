È partita con entusiasmo la Consulta giovanile, che nel giro d’un paio di settimane si è riunita già per la terza volta (in questo caso in modalità on line) per approvare le commissioni di lavoro.

L’assemblea (hanno partecipato 30 giovani in rappresentanza di 25 associazioni) ha approvato all’unanimità l’istituzione delle commissioni pari opportunità, ambiente, scuola e sport. I componenti sono a lavoro per raggiungere gli obiettivi preposti e organizzare le iniziative programmate.

«Il gruppo - afferma il presidente Sajia - è affiatato. I ragazzi e le ragazze, che ne fanno parte, hanno ottime proposte e voglia di fare. A meno di un mese dall’inizio del nostro percorso, sono già state fatte 3 riunioni e istituite 4 commissioni interne; altre verranno istituite nelle prossime settimane. Meglio di così non potevamo cominciare. L’auspicio è che questo entusiasmo iniziale si registri fino allo scadere del nostro mandato».

Da oggi inoltre sono attivi anche la pagina Facebook e il profilo Instagram ufficiali: proprio attraverso quest’ultimo social verrà votato dai giovani milazzesi il nuovo logo ufficiale della Consulta Giovanile. È già partito un conto alla rovescia, che terminerà domenica. Da oggi fino a sabato chiunque potrà visionare le proposte grafiche arrivate da alcuni giovani artisti. Durante tutta la giornata di domenica, invece, ognuno potrà votare il suo lavoro preferito. Il tutto attraverso il profilo della consulta. «La partecipazione per noi è fondamentale; - conclude Saija - la volontà di tutta l’assemblea è quella di aggregare anche singoli e associazioni, che non fanno parte della consulta, ma vogliono dare lo stesso il loro contributo. Rendere pubblica la scelta del nuovo logo ci è sembrato il minimo che si potesse fare in questo momento».