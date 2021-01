Cos'è I Feel Good? Sono tre ore di pura energia, grande musica e buon umore su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dal lunedì al venerdì, per tre ore, dalle 14 alle 17, "I Feel Good" dà la carica giusta anche in un periodo davvero complicato come quello che stiamo vivendo. La voce al microfono è quella inconfondibile di Miki Garzilli, in diretta FM o ul sito www.studiopiu.net, "I Feel Good" regala emozioni e risate. Tra Party Time, note vocali inviate dagli ascoltatori, scherzi e belle canzoni, Miki Garzilli fa passare tre ore di serenità, a chi sta lavorando, sta studiando, si sta spostando o è semplicemente in propria casa.



Chi è Miki Garzilli?

( www.instagram.com/mikigarzilli )

Da anni Miki Garzilli è presente sul palcoscenico della Nightlife facendo ballare i club di riferimento in Italia e non solo. Quando è in console in radio e nel locali sperimenta e modella attraverso ogni genere di musica da ballo, una continua ed inarrestabile progressione ritmica.

Esploratore rivoluzionario della musica house, è in grado di attingere da questo genere creando sonorità sempre all'avanguardia che si plasmano in una miscela dirompente, facendo letteralmente esplodere i dancefloors. Le sue produzioni variano dalla House alla Techno alla Progressive a conferma della continua ricerca di sonorità che regalino emozioni ad ogni genere di pubblico.

I dj set di Miki Garzilli hanno fatto ballare ed emozionare eventi di rilievo mondiale come L'after show del Grammy Awards ed il Festival del Cinema di Cannes. I suoi radio show ( "I Feel Good","Supernatural" ), Miki Garzilli è poi un punto di riferimento per gli addetti ai lavori italiani e non solo.