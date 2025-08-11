L’11 febbraio 1993 arrivava nelle sale italiane La moglie del soldato, un film che ha cambiato per sempre il modo di raccontare storie di conflitto, identità e amore. Neil Jordan ha mescolato thriller, dramma e sentimento con una sensibilità rara, affrontando pregiudizi e temi sociali ancora oggi attualissimi.

Premiato con l’Oscar per la Migliore sceneggiatura originale, il film è un invito a guardare oltre le etichette e a riflettere sulla complessità dell’identità in tutte le sue forme. A trent’anni dalla sua uscita, La moglie del soldato resta una pellicola potente, capace di emozionare e far pensare.

Da oggi è disponibile in streaming su Amazon Prime Video, oltre che a noleggio e acquisto su Apple TV, CHILI e Timvision.



