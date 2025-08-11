La moglie del soldato: il film del 1993 che ha cambiato il modo di raccontare il legame tra identità e amore
Articolo Precedente
Articolo Successivo
L’11 febbraio 1993 arrivava nelle sale italiane La moglie del soldato, un film che ha cambiato per sempre il modo di raccontare storie di conflitto, identità e amore. Neil Jordan ha mescolato thriller, dramma e sentimento con una sensibilità rara, affrontando pregiudizi e temi sociali ancora oggi attualissimi.
Premiato con l’Oscar per la Migliore sceneggiatura originale, il film è un invito a guardare oltre le etichette e a riflettere sulla complessità dell’identità in tutte le sue forme. A trent’anni dalla sua uscita, La moglie del soldato resta una pellicola potente, capace di emozionare e far pensare.
Da oggi è disponibile in streaming su Amazon Prime Video, oltre che a noleggio e acquisto su Apple TV, CHILI e Timvision.