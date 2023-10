Una vittoria quella del Napoli, contro il Verona, ottenuta allo stadio "Bentegodi" della città scaligera, che non deve far pensare che tutti i problemi dei partenopei siano risolti. Nonostante le assenze di Anguissa e di Osimhen, il Napoli ha vinto ugualmente e questo la dice lunga sulla reale forza dei campani.

Ma il primo posto è abbastanza lontano e non è assolutamente detto che venga conquistato. Anche l'Inter ha vinto, ha vinto in maniera convincente per 3-0 a Torino, contro i granata. Quindi se è vero che il Napoli ha ripreso a vincere dobbiamo dire che le altre squadre, milanesi, in testa (anche se il Milan deve ancora giocare la sua gara contro la Juventus) non mollano le posizioni d'elitè della classifica.

Inoltre, gli azzurri devono trovare continuità di risultati. E di rendimento. Non si possono vincere due o tre gare e poi perdere la successiva. Dopo l'impegno di Champions League contro i tedeschi dell'Union Berlino (gara assolutamente non facile) gli uomini di Garcia, se la dovranno vedere, al "Maradona" nel prossimo turno di campionato, contro il Milan. La vittoria, seppur difficilissima da conquistare, dovrebbe essere un imperativo categorico per i partenopei, qualora vogliano ancora avere chances scudetto.

Nella gara odierna contro un volitivo Verona, hanno realizzato le reti della vittoria (3-1), Politano e Kvara (2). Soprattutto il georgiano è apparso in forma e i due goal molto pregevoli, ne sono la dimostrazione.

In classifica il Napoli ora ha 17 punti. Pesano e molto le due sconfitte casalinghe contro Lazio e Fiorentina. Chi vuol ambire a lottare per il titolo non può permettersi certi passi falsi.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione (1' st Terracciano); Faraoni, Hongla, Serdar (1' st Lazovic), Doig (17' st Tchatchoua); Ngonge (1' st Bonazzoli), Folosunsho; Djuric (33' st Henry). A disp.: Berardi, Perilli, Coppola, Joselito, Saponara, Suslov, Duda, Charlys, Cruz, Jordi Mboula. Allenatore Baroni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui (21' st Zanoli); Cajuste, Lobotka, Zielinski (39' st Gaetano); Politano (39' st Zerbin), Raspadori (21' st Simeone), Kvaratskhelia (31' st Lindstrom). A disp.: Contini, Gollini, Olivera, D'Avino, Ostigard, Lemme. Allenatore Garcia