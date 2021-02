Il match tra Napoli e Juventus che non si è giocato, per il momento, all'andata, si è disputato oggi a Napoli nello stadio Maradona. E stavolta, il Napoli di Gattuso si è rifatto delle ultime delusioni in campionato e Coppa Italia, vincendo per 1-0 grazie ad un gol del suo capitano, Lorenzo Insigne.

Il gol è arrivato al 31', nel primo tempo, con un rigore assegnato grazie al VAR, per un netto fallo in area di Chiellini, sfuggito in diretta all'arbitro Daniele Doveri. Una svista giustificata, a causa della mischia creatasi in seguito ad un'azione su calcio piazzato.

Pensando di passare inosservato, come suo solito, Chiellini salta allargando il braccio per ostacolare l'avversario. Stavolta colpisce violentemente al volto, con la mano, il difensore Rrahmani, che finisce dolorante a terra.

Richiamato al VAR da Valeri, Doveri rivede l'azione e assegna il penalty, ammonendo il difensore della Juventus.

Da sottolineare che Insigne, dagli 11 metri, in Supercoppa aveva fallito un rigore con i bianconeri in vantaggio per 1-0.

Al 63' viene annullato alla Juventus il gol siglato da Morata, perché favorito da una sponda di Chiellini che però era in fuorigioco.

Così, dopo 3 vittorie consecutive in campionato, la squadra di Pirlo torna alla normalità, contro un Napoli non certo al meglio, visto che alle assenze di Mertens e Koulibaly si è aggiunta, improvvisa, anche quella di Ospina, poco prima del fischio d'inizio.





