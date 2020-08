Enorme sconcerto sta affliggendo i Diplomati Magistrale dopo che ANLI - Associazione Nazionale Liberi Insegnanti ha sollevato la questione del depennamento da GMR 2018 una volta assunti da GaE e superato l’anno di prova.

Il problema sorge per i Diplomati Magistrali che firmano il ruolo con clausola rescissoria. Oltre il danno la beffa.

La norma è stata voluta dal Governo Conte II, con il pieno sostegno dei 5 Stelle, del PD e di LeU.

Secondo il senatore Berardi (Forza Italia) questa può essere una norma comprensibile per chi viene immesso nei ruoli senza clausola rescissoria ma non è applicabile - e non lo deve essere - per questi docenti che rischiano di essere licenziati perché assunti da GaE. La situazione è assurda e merita un intervento urgente del MIUR.



Questa la norma contestata:Articolo 1 - 17 octies 3bis del decreto legge 126/2019 : “L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.