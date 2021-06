"Dal 1971 il Byblos è una delle icone della riviera romagnola, uno dei club più eleganti, amato dal suo pubblico esigente e ricercato e conosciuto per la sua musica. Finalmente, nell'estate 2021, si riaccenderanno 50 anni di musica. Finalmente l'iconica Villa del Byblos tornerà a suonare. E sono davvero orgoglioso di esserne il dj resident!". Mitch B., dj producer romagnolo conosciuto ormai in mezzo mondo per la sua musica e brani come il nuovo singolo "Come On And Do It", appena uscito sulla prestigiosa label francese Jango, commenta così la sua nuova residenza. Ogni sabato sera, a partire dalla inaugurazione del 3 luglio (inizialmente prevista per il 26 giugno e poi posticipata vista la partita della Nazionale di calcio agli Europei), ogni sabato sera è al mixer al Byblos (via Pozzo Castello 24 47843 Misano - www.byblosclub.com 328 9660696), locale che oggi fa parte del gruppo Musica. Con Mitch B. sul palco o in console Stefano Signoroni Band, Ciuffo e Conte Max.

"La serata si chiamerà Smaila's", conclude Mitch B. "La cena sarà di alto livello sia come proposta culinaria, che come dinner show, con spettacoli e performance artistiche davvero interessanti. Lo staff punta in alto, come del resto la storia del Byblos merita".

E non è tutto. Martedì 22 giugno si sposta all'Eden Club di Roma per la sua prima data nella capitale, insieme al Conte Max. Ci sono anche i dj set online ed in FM per Mitch B. Ogni primo weekend del mese, eccolo su mese, Clubbers / House Club Set, sul circuito FM e su https://mixcloud.com/houseclubse. House Club Set propone in in esclusiva italiana la musica dei dj più importanti del panorama nazionale e internazionale. Ogni venerdì infine Mitch B. è in onda con un dj set su Punto Radio di Bologna (FM 105,00 in zona Bologna / puntoradiofm.it) alle 23, mentre ogni sabato è su Iknos Radio Sardegna (iknosparty.com)



