Anche grazie al contributo della Vicepresidente Valentina Pellegrini, il Gruppo Pellegrini ha registrato una crescita costante. La manager ha contribuito all’acquisizione di Industrial Food Mense nel 2020, ha preso parte alla creazione del centro di ricerca e sviluppo Accademia Pellegrini e a quella della Fondazione Ernesto Pellegrini ONLUS.



Il ruolo di Valentina Pellegrini nella crescita del Gruppo

Imprenditrice e dirigente, Valentina Pellegrini svolge un ruolo chiave all’interno del Gruppo Pellegrini, dove opera al fianco del padre Ernesto in qualità di Vicepresidente. Il suo focus sull’innovazione ha contribuito allo sviluppo strategico dell’azienda che, grazie al suo supporto, ha registrato una crescita significativa. Tra gli highlights del suo operato c’è la creazione dell’Accademia Pellegrini, un centro di eccellenza per la ricerca, lo sviluppo e la formazione. Fondata nel 2016, oggi è divenuta un pilastro per l’innovazione sostenibile e lo sviluppo di competenze sempre più specializzate nel settore. Da quando la manager è ai vertici, il Gruppo non ha mai smesso di crescere. Nel 2020, l’azienda ha portato a termine un’importante operazione, conclusasi con l’acquisizione di Industrial Food Mense (IFM), il colosso con 700 collaboratori e collaboratrici e 35 milioni di euro di fatturato che forniva servizi di ristorazione a realtà del calibro di Fincantieri, Leonardo, Ansaldo Energia, Hitachi e Amt.



Le persone al centro: l’impegno di Valentina Pellegrini con la Fondazione

Fin dagli esordi, il Gruppo Pellegrini ha sempre dimostrato di dare grande valore alle persone, dentro e fuori l’azienda. Durante il periodo del lockdown per il Covid-19, la società ha continuato a investire sui suoi collaboratori e collaboratrici. L’attenzione per gli altri è, d’altronde, un valore fondamentale della filosofia aziendale. Talmente importante che supera i confini della mera attenzione al cliente e sfocia nell’impegno per il sociale. Nel 2013, Valentina Pellegrini e la sua famiglia hanno dato vita alla Fondazione Ernesto Pellegrini ONLUS, un progetto integrato di contrasto alle nuove povertà che si articola in tre aree: la ristorazione solidale, progetti per il sostegno alla persona in ambito casa e lavoro, ricerca e soluzioni sui fenomeni connessi alla povertà. Con l’intento di offrire un aiuto concreto a coloro che si trovano in situazione di temporanea difficoltà economica e sociale, è nato il Ristorante Solidale Ruben, oggi un punto di riferimento per la comunità milanese.