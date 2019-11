Scoperta una contaminazione pericolosa in una mozzarella di Bufala prodotta a Caserta. La mozzarella è stata ritirata in Canada dalla Canadian Food Inspetcion Agency.

Si tratta della “Mozzarella di bufala Campana” contrassegnata con il marchio Cilento e prodotta dall’azienda Cilento S.p.A. di Cellole, in provincia di Caserta.

Il motivo per cui il prodotto è stato ritirato da mercato come annunciato dal sistema rapido di allerta sanitaria e dalle agenzie di stampa canadesi è la presenza, al suo interno, del batterio Listeria Monocytogenes, responsabile della Listeriosi, malattia particolarmente pericolosa per le persone immunodepresse, malati di cancro, diabete, Aids, persone anziane, neonati e donne in gravidanza.