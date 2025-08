Nel cuore dell’editoria indipendente italiana, Rosabianca Edizioni si conferma per questa stagione editoriale come una delle realtà più vivaci e visionarie del panorama culturale. Fondata da Anna Maria Santoriello, la casa editrice ha saputo costruire una comunità di autori e lettori uniti dalla passione per la parola scritta e dalla voglia di raccontare il mondo da prospettive nuove.

Le pubblicazioni della stagione

In questi mesi Rosabianca Edizioni ha dato voce a una varietà di autori e generi, con titoli che spaziano dalla narrativa alla poesia, dal thriller alla saggistica. Ecco l’elenco completo:

· Il cammino dei giusti – Demetrio Bacaro

· Il talento di Cupido! – Laura Ferraioli

· Non siamo all’altezza – Giulio Guarino

· La tela dell’alchimista – Gabriele Cancellieri

· Le mie radici parlano per me – Filippo Vignali

· Il mostro di Haydorf – Marco Crevatin

· Quando sarò lontana – Stefania D’Angeli

· Tra il buio e la libertà – Maria Delfina Tommasini

· Il mostro di Haydorf – Marco Crevatin

· Un amore in sospeso – Barbara Migliorino

· Le 23 facce della morte. Diario di uno psicopatico, o aspirante tale – Nicola Guarino

· Il tempo del caos, La scomposizione – Lorenzo Baroncelli

Estetica e comunicazione

Il profilo Instagram ufficiale (@rosabiancaedizioni) riflette un’identità visiva curata e poetica. Le citazioni evocative, le copertine suggestive e il tono narrativo dei post contribuiscono a creare un universo editoriale riconoscibile, dove ogni libro è un invito a esplorare emozioni e pensieri.

Presenza al Salone del Libro di Torino

Il 2025 ha segnato anche il debutto di Rosabianca Edizioni al Salone del Libro di Torino, con i titoli:

I baci ritrovati di Simona Scorza

Spirito Minore di Claudio Apicella

Un qualsiasi pomeriggio di settembre di Fabio Milani

La casa delle donne di Cinzia Costato

La tela dell'alchimista di Gabriele Cancellieri

Le mie radici parlano per me di Filippo Vignali

Il talento di Cupido! di Laura Ferraioli

Non siamo all'altezza di Giulio Guarino



Una comunità editoriale viva

Rosabianca Edizioni non è solo una casa editrice, ma un laboratorio di sogni. Gli eventi, le presentazioni e le collaborazioni con artisti e illustratori rendono ogni uscita un’occasione di incontro. Al fianco della fondatrice, Fabrizio Del Vecchio cura la direzione editoriale con passione e competenza.