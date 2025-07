La campagna F.O.O.H vincitrice di un contest che ha coinvolto oltre 90 studenti della sede di Milano sarà utilizzata nella comunicazione ufficiale dello storico marchio

Milano, 16 luglio 2025 - Un gruppo di astronauti muniti di pile Longlife Power VARTA al posto delle bombole d'ossigeno atterra in Piazza Duomo a Milano, invitando a fare spazio all’energia: è questa l’idea vincitrice del contest lanciato da VARTA in collaborazione con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. Nei prossimi mesi la creatività realizzata dagli studenti del Biennio Specialistico in Visual Design and Integrated Marketing Communication e da quelli del Triennio in Creative Technologies dell’Accademia sarà utilizzata anche nell’attività di comunicazione istituzionale dell’azienda, leader nel settore delle batterie e dei dispositivi energetici portatili. Obiettivo dell’iniziativa, focalizzata sulla tecnica di marketing digitale Fake Out of Home (F.O.O.H.), dare ai ragazzi l’opportunità di reinterpretare in maniera originale e d’impatto i valori del marchio, dimostrando come sia pronto ad accompagnare le nuove generazioni: anche in imprese straordinarie.

Il lavoro vincente, sviluppato da un team prescelto tra ben 15 gruppi partecipanti, ha saputo coniugare un riferimento alla storica presenza del brand nello spazio, con le sue pile che alimentarono la fotocamera di Neil Armstrong sulla Luna, a una visione proiettata nel futuro, che vede protagonista Milano: scelta come location ideale per questa esperienza visiva, che celebra oltre 130 anni di storia e imprese.

Dalle fredde distese del Polo Nord, insieme allo scienziato ed esploratore Fridtjof Nansen che nel 1896 usò soluzioni VARTA per le sue torce, fino all’allunaggio del 1969, l'azienda è stata sempre al fianco di chi ha saputo anticipare l’avvenire, e oggi propone un vasto e innovativo portafoglio di soluzioni energetiche. Dalle microbatterie alle batterie per uso domestico, dai sistemi agli ioni di litio fino ai grandi impianti di accumulo, fa leva su quella tecnologia e quegli standard che, già in passato, hanno permesso di sostenere missioni così sfidanti.

“Siamo orgogliosi di un'eredità che ci vede protagonisti delle più grandi avventure umane - dichiara Agostino Spallina, Managing Director VARTA Italia. - Il contest NABA è il nostro modo per connetterla con il futuro e l'innovazione, e ci dà l’opportunità di dimostrare come l'esperienza maturata in condizioni estreme si traduca in un’affidabilità senza pari per ogni consumatore. Quello intrapreso con i ragazzi si è rivelato un nuovo ed entusiasmante viaggio. Siamo rimasti colpiti dalla loro capacità di combinare a uno scrupoloso lavoro di analisi sul brand, i valori e il target di riferimento un approccio fresco e originale alla comunicazione, che ci ha regalato spunti preziosi per tenere vivo il legame con le giovani generazioni”.

“Siamo entusiasti di aver dato vita, insieme a VARTA, a un progetto capace di coniugare visione creativa, coerenza progettuale e innovazione tecnologica. La sfida di reinterpretare un brand storico e i suoi valori attraverso linguaggi digitali d'avanguardia, come il Fake Out of Home, ha acceso l’immaginazione degli studenti di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, che hanno saputo connettere passato e futuro con grande sensibilità e consapevolezza, dimostrando di essere pronti ad affrontare, con competenza e originalità, i contesti professionali più avanzati. Il fatto che il progetto vincitore del contest diventi campagna ufficiale del brand ci rende orgogliosi perché rappresenta non solo un importante riconoscimento del talento e delle skills acquisite dai nostri studenti, ma anche una testimonianza concreta del valore che la creatività emergente può portare nel panorama della comunicazione contemporanea”, aggiunge Eleonora Manto, External Relations and Communication Director di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti.

Il progetto vincitore del contest è stato realizzato da Xu Xiaojing, Wang Yuxin, Wang Xiyue, Wei Yutong, Ren Kexiao e Wang Yuaoi studenti del Biennio Specialistico in Visual Design and Integrated Marketing Communication di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti sotto la guida dei docenti dell’Accademia Alberto Maestri e Laura Munari. La campagna è stata poi sviluppata da Victor Massaru Fernandes Yoshino, Clara Gustafsson, Maria Fernanda Villarroel Veloz, Eminelda Metaj, Gergana Slavcheva e Sofia Zangri, studenti del Triennio in Creative Technologies, coordinati dal Docente NABA Michele Zelioli.

L'esperienza con NABA è per VARTA il culmine di un percorso intrapreso da tempo, che negli anni ha invitato studenti di scuole primarie e secondarie a sviluppare progetti incentrati su temi strettamente legati al brand: dallo sport al corretto riciclo delle batterie, dall’innovazione alla tecnologia. Con NABA, la più grande Accademia di Belle Arti in Italia, che richiama studenti da tutto il mondo, l’azienda ha puntato a dare spazio al talento di allievi già proiettati in una dimensione professionale.