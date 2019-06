Iron Man tornerà in scena dopo Avengers: Endgame?

Dopo Avengers Endgame sono comparsi molti dubbi e molte delle domande sono rimaste in sospeso, e una di queste riguarda proprio Tony Stark. A chiarire la situazione, almeno in parte, è Spider Man Far From Home, che ci dà un’idea di quello che ne sarà della Marvel Universe nei prossimi anni, ma andiamo in ordine.

Nel 2008, Robert Downey Jr., grazie al suo carisma e alla sua grandissima personalità, ha dato il via ad una nuova fase evolutive della Marvel Universe. E pensate che, all'epoca, Kevin Feige, dovette persino insistere purché Robert interpretasse il ruolo di Iron Man.

Kevin fece all-in e non perse nemmeno un soldo. Come si suol dire: chi non risica non rosica. Da allora Iron Man è diventato una sorte di motore propulsore dell'intero universo cinematografico della Marvel: le sue lacrime curano il cancro, il suo guanto fai da te è venuto meglio di quello costruito dai migliori armieri del mondo, mentre il suo fascino l'avrebbe invidiato pure Gabriele D'annunzio.



Ma riuscirà a tornare in scenda dopo Avengers: Endgame?

