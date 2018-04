Mania per gli acquisti da cellulare in Veneto

Tra Black-Friday, Cyber-Monday e coupon online, ci siamo oramai abituati a comprare solo con lo sconto. E’ questa la tendenza che emerge in Italia, dove gli acquisti su dispositivi mobili superano quelli effettuati dal computer, almeno per una particolare categoria, le donne.

Infatti, dai dati forniti da Tikato, se per gli uomini gli acquisti da computer o cellulare sono equamente divisi, il 70% delle donne acquista da mobile, contro il 30% da computer. E questa percentuale è ancora più significativa in Veneto, dove a Venezia ad esempio, il numero di acquisti su cellulare supera di quasi il 30% il numero di chi lo fa tramite il pc. Dati che non trovano tuttavia conferma a Belluno, dove lo shopping da computer supera del 60% quello su Cellulare, mentre a Cuneo questa percentuale è addirittura superiore del 120%.

Un dato dunque in controtendenza rispetto alla media italiana e che dimostra una certa abitudine all’utilizzo di mezzi più tradizionali. Ma bisogna considerare anche un altro dato rilevante, la persone sono oramai abituate a comprare con lo sconto, ci conferma la startup fondata da Alberto Rasotto, Davide Baù, Andrea Boffo e Alberto Reghelin, che, in pochi anni, è riuscita a diventare la piattaforma leader in Italia nel settore dei coupon online.

Il suo core business è la realizzazione di piattaforme web in grado di offrire agli utenti codici sconto in maniera totalmente gratuita. “Abbiamo avuto veri e propri boom di visite in occasione del Black Friday, che nel 2017 ha registrato +325% di accessi rispetto al 2016, e dei Saldi, con visite triplicate rispetto al 2016)”, racconta Andrea Boffo. Il sito di punta per l’azienda è Piucodicisconto.com, diventato nel tempo il paradiso dei maniaci dello shopping.

Ma anche, più in generale, di chi è interessato a fare un acquisto online in maniera semplice, comoda, sicura ed economica. E magari non ha il tempo o la voglia di mettersi a cercare il prezzo migliore, scorrendo tra decine di siti e migliaia di prodotti diversi.

Questi sono solo alcuni dei motivi che hanno permesso alla piattaforma di sfiorare i 2 milioni e mezzo di visitatori unici nell’ultimo anno. Ogni giorno, infatti, sono presenti sul sito mediamente 6000 tra codici sconto e offerte in arrivo da più di 1000 negozi partner, dalla moda all’elettronica di consumo, dai viaggi al beauty. Parliamo di nomi del calibro di Amazon, Smartbox, BonPrix, ma anche Dalani, Booking o Privalia.

I venditori sono tutti verificati dallo staff di Tikato, in modo da garantire prezzi e pagamenti sicuri. “E ora è il momento di rafforzare la nostra presenza in Italia – conclude Boffo - e di espanderci in Inghilterra”, dove Tikato è già presente con il sito web www.plusvouchercode.co.uk , con codici sconto e coupon in arrivo da più di 1700 negozi. Insomma, se volete fare shopping o dovete fare un regalo, oggi come oggi, meglio farlo online.