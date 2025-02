Un altro tassello si aggiunge al puzzle delle previsioni sugli Oscar: i Critics Choice Awards hanno decretato nella notte i loro vincitori. Questo riconoscimento, che ha dimostrato negli anni una notevole capacità di anticipare le scelte dell'Academy, ci offre ora preziosi indizi su chi potrebbe trionfare alla prossima Notte degli Oscar. Lo scorso anno 10 verdetti su 18 corrispondenti sono stati confermati agli Oscar tra cui miglior film e miglior regia.

La serata è stata ricca di sorprese. The Brutalist, il grande favorito della stampa estera che lavora a Hollywood, è stato superato da Anora che però ha vinto un solo premio. A dominare la serata sono stati però The Substance, Wicked ed Emilia Perez, ciascuno con 3 riconoscimenti. Tra i colpi di scena, la vittoria inaspettata di Jon M. Chu (Wicked) per la regia a discapito del favorito Brady Corbet.

Anche la meravigliosa sceneggiatura di The Substance ha sorpreso, superando quella di Anora che in compenso ora è diventato un serio competitors per gli Oscar.

Tra i verdetti più interessanti da segnalare la vittoria del "nostro" Marco Costa per il montaggio di Challengers riscattando la pesante esclusione dagli Oscar dopo aver dominato la Stagione dei Premi.