Roberto Ardizzone, scrittore ed attore bagherese, reciterà il ruolo del “Sarto Barabino” nella pièce teatrale: “I Beati Paoli”, che si svolgerà al Teatro Ranchibile di Palermo, nella serata di Sabato, 13 novembre.

Una nuova “sfida”, quindi, per Roberto Ardizzone, palermitano, ma oramai bagherese d’adozione, che si cimenterà in uno spettacolo teatrale, basato sul romanzo d’appendice “I Beati Paoli”, dello scrittore e giornalista siciliano Luigi Natoli.

La trasposizione teatrale verrà messa in scena, per la prima volta, in versione integrale, dalla compagnia Araldo del Vespro, con la regia di Giuseppe Bongiorno.