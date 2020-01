Rivedremo Robert Downey Jr nel Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Endgame?

Nell’epilogo di Avengers: Endgame, Tony Stark alias Iron Man (Robert Downey Jr) si sacrifica per sconfiggere Thanos e la sua armata.

In una recente intervista, però, l'attore, pur confermando di aver concluso il suo lavoro nei panni di Tony Stark ha poi aggiunto che… "non si sa mai".

Una dichiarazione come tante, quasi certamente casuale, ma la moglie di Downey che in quel momento lo accompagnava, non ha potuto cogliere le possibili implicazioni e così ha subito fatto notare che quel "non si sa mai" sarebbe sicuramente diventato una notizia.

Detto fatto.

E questo nonostante Robert Downey Jr abbia poi aggiunto di aver "riconsegnato il distintivo" e di essersi ormai lasciato alle spalle Iron Man.

Ma i fans non sembrano volerlo accettare. Come andrà a finire?