MotoGP, a Silverstone Dovizioso il più veloce nelle libere

Le libere del venerdì a Silverstone hanno fatto vedere un predominio Yamaha nella prima sessione, mentre nella seconda le carte si sono un po' mescolate, riproponendo comunque la gerarchia delle ultime gare.

Il più veloce a fine giornata è stato Andrea Dovizioso con il tempo di 2:01,385. Quasi a fare da ombra alla sua Ducati, la Honda LCR di Cal Crutchlow che, davanti al pubblico di casa, si è dovuto "accontentare" del secondo tempo per soli 5 millesimi! Terzo Maverick Viñales, su Yamaha, confermando l'ottima prova in FP1 dove aveva fatto registrare il miglior tempo.

Altro grande protagonista nella seconda sessione di prove è stato Marc Marquez (Honda) che, dopo il decimo tempo del mattino, a fine giornata è risultato quarto con un ritardo di 144 millesimi dal pilota di Forlì.

Nonostante la pioggia caduta in precedenza, la seconda sessione di prove ha visto abbassarsi i tempi di circa un secondo. Tra i piloti nelle prime posizioni della classifica mondiale solo Valentino Rossi non è riuscito a migliorarsi, rimanendo sui tempi della prima sessione dove, comunque, era arrivato secondo subito dietro al suo compagno di team. Quinto tempo per Jorge Lorenzo (Ducati), raggiunto all’ultimo passaggio utile.

Previsioni per la gara? Impossibile farne, soprattutto perché le condizioni atmosferiche, quasi per certo, condizioneranno le qualifiche con buona probabilità e, quasi sicuramente, la gara data ormai per bagnata. E con la pioggia Marquez avrà una marcia in più.