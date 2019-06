MOLO - Brescia: 13/6 Frio! 14/6 Storm 12 Luna Park; 15/6 Le Donatella; 21/6 Vida Loca

Ecco alcuni dei prossimi party in programma al MOLO - Brescia, ormai un punto di riferimento fisso per chi a Brescia e non solo ha voglia di far tardi con gli amici con il sorriso sulle labbra. Dopo il successo assoluto del party Deejay Time, che ha consacrato il MOLO anche a livello nazionale, si continua a ballare forte. E con stile.

Il 13 giugno torna Frio!, Refresh Your Summer, il secondo appuntamento del giovedì sera al Molo. Il sottotitolo di quest'appuntamento settimanale nel club più cool della città dice un po' tutto: refresh your summer, ovvero rinfresca la tua estate. E' un nuovo modo per vivere il giovedì, senza pensieri.

Venerdì 14 giugno invece la festa è Storm 12 Luna Park, un party tutto da vivere. Clima divertente e scanzonato, perfetto per una festa di inizio estate. "Musica più e meno bella" selezionata da Francesco Andreoli... invece di presentarsi come fanno un po' tutti, Storm 12 Luna Park si racconta come un party tra amici, il che è senz'altro piacevole.

Si continua a far festa al MOLO Brescia anche il 15 giugno, quando sul palco arrivano Le Donatella. Personaggi tv (sono in onda in questi giorni come giurate in All Together Now), artiste, sempre al centro della scena... le Donatella sono note per la loro curiosità, la passione per la moda, l'allegra stravaganza e la freschezza che si traducono in look divertenti, sperimentali, eccentrici. Normale quindi che abbiano attirato l'attenzione della moda e del fashion living. I loro profili social sono seguitissimi e loro sono sempre sotto i riflettori, attente osservatrici e appassionate del mondo che le circonda. Interpreti di un pop di matrice elettronica, solido e raffinato, assemblato con precisione, le Donatella sono viste da molti come una promessa e un talento da valorizzare fino in fondo, non solo in Italia. Primo fra tutti a credere in loro è stato Max Moroldo che, insieme a Gianni Bini, produce nel 2013 per Sony Music Entertainment il loro primo album Unpredictable. Da allora la loro carriera, musicale e non, è in continuo crescendo.

Già segnalato poi per il 21 giugno al MOLO Brescia un party Vida Loca tutto da vivere. La festa conta 9 residenze in giro per il Mediterraneo (tutta Italia, Malta, Formentera) per un totale di 180 party. La chiave del successo di Vida Loca non è certo la fama dei dj in console o degli artisti sul palco. I party Vida Loca sono eventi in cui non c'è solo musica. Sul palco, in console e altrove, durante i party, succede sempre qualcosa, ci sono sorprese, c'è quel ritmo che caratterizza gli show di successo. Ogni notte la crew Vida Loca mette in scena party in cui è il pubblico ad essere davvero protagonista di un divertimento che è un mix perfetto di musica, show, ballo, impatto multimediale.

Tutti i dettagli dei diversi party di MOLO Brescia (orari, prezzi, info) sono disponibili su Facebook: www.facebook.com/pg/molo.brescia/events/

MOLO - Brescia continua a far ballare con stile. Con ogni tempo atmosferico. Tanto la voglia di divertimento non si ferma di certo per qualche goccia d'acqua e la struttura è in gran parte al coperto. Il locale infatti è un vero giardino estivo "strategico"... per cui chi ha voglia di divertirsi non deve certo aver paura del maltempo.

