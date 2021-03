5.000 sterline di multa per qualunque britannico che cerchi di viaggiare all'estero senza un motivo serio per farlo. La sanzione è inclusa nelle nuove norme anti-Covid che i parlamentari britannici voteranno giovedì e che, se approvata, entrerà in vigore a partire dalla prossima settimana.

Secondo l'attuale piano di allentamento delle restrizioni elaborato dal governo Johnson, la prima data utile in cui le persone residenti nel Regno Unito potrebbero poter andare all'estero per una vacanza sarebbe il 17 maggio.

Il ministro della sanità Matt Hancock ha affermato che le restrizioni sui viaggi all'estero sono necessarie per evitare l'aumento di nuovi casi di contagio e l'arrivo di nuove varianti che potrebbero mettere a rischio i benefici finora registrati grazie alle vaccinazioni.

Il 23 marzo, ad un anno esatto dal primo lockdown, in tutto il Regno Unito si sono ricordati i 126mila morti con Covid con un minuto di silenzio:

"La pandemia da Covid ha avuto un costo enorme e ha rappresentato uno dei periodi più difficili nella storia del Regno Unito" ha dichiarato il premier Johnson rinnovando il proprio "sincero cordoglio a tutti coloro che hanno perduto delle persone care", esaltando il grande spirito con cui tutto il Paese unito ha affrontato la pandemia e ricordando infine anche il ruolo svolto da medici, infermieri e addetti ai servizi di emergenza.