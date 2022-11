Le previsioni per il valore delle vendite online effettuate negli Stati Uniti durante il Black Friday (il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento) indicano che gli americani avrebbero effettuato acquisti per 9,12 miliardi di dollari, superando le previsioni.

Non solo, per gli acquisti di questo lunedì, il Cyber Monday dedicato ai prodotti IT, la spesa degli americani si attesterebbe intorno agli 11,2 miliardi di dollari.

"La domanda di e-commerce è rimasta solida e il Black Friday è destinato a superare per la prima volta i 9 miliardi di dollari di vendite online" ha dichiarato Vivek Pandya, analista capo di Adobe Analytics a cui si devono le indicazioni precedenti.

L'analisi si basa su 1 trilione di visite a siti web di vendita al dettaglio, anche se Adobe non ha rivelato i nomi delle piattaforme di cui tiene traccia.

Tra gli altri dati diffusi, negli Stati Uniti, è la crescita nell'utilizzo dello smartphone per effettuare acquisti, con lo shopping via mobile che interessa il 53% delle vendite totali online durante il Black Friday.

"Mentre gli sconti del Black Friday passano, prevediamo che lo slancio della spesa online possa continuare per tutto il fine settimana e oltre" ha aggiunto Pandya.