Amazon Prime Student sbarca in Italia: gli studenti universitari avranno Amazon Prime a metà prezzo e gratis per 90 giorni

Con Amazon Prime si possono effettuare acquisti su Amazon senza pagare costi di spedizione, usufruire di servizi come Prime Video (per la visione di film e serie TV) e Prime Music (per ascoltare tanti brani musicali in streaming), oltre a numerosi altri vantaggi per chi decide di diventarne cliente.

L'abbonamento ad Amazon Prime ha un costo annuale di 36 euro, ma gli studenti universitari - anche in Italia - possono adesso accedere al piano Amazon Prime Student, grazie al quale potranno provare Amazon Prime gratuitamente per 30 giorni e, in seguito, continuare ad usufruire dei vantaggi Prime pagando solo 18 euro all'anno... fino al raggiungimento della laurea.