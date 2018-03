Un Piatto in Ceramica Artistica Siciliana per celebrare il 6° Trofeo del Mare di Bagheria

Ai nastri di partenza il Trofeo del Mare – lo sport incontra la Ceramica Artistica Siciliana.

Domenica 8 Aprile 2018 ore 10.30 Corso Umberto I, Bagheria.

Un momento molto atteso per gli amanti dell’atletica leggera sta finalmente per iniziare: il Trofeo del Mare “Bagheria Città delle Ville”; gara annuale di corsa cittadina che quest anno giunge alla 6ª edizione.

La gara, valida come quinta prova del Grand Prix Regionale di Corsa Senior/Master, si svolgerà Domenica 8 Aprile, lungo un percorso che copre complessivamente 10 Km, sviluppandosi su 5 giri da 2 Km, in un circuito cittadino, interdetto al traffico veicolare, che interesserà: Corso Umberto I (altezza del palazzo Alfano partenza e arrivo), Corso Butera, Via Quattrociocchi, Via del Cavaliere, Via Roccaforte, Via Volta, Via Roma, Via Pirandello, Via Verga, Via Diego D’amico.

Per gli atleti appartenenti alle categorie over SM75 e over SF60, è previsto un percorso più breve di 3 giri da 2 km per un totale di 6 km.

La manifestazione sportiva, organizzata dalla società A.S.D. Polisportiva Atletica Bagheria, con il Patrocinio del Comune di Bagheria e la collaborazione della FIDAL Sicilia, è coordinata da una figura tecnica di tutto rispetto: Tommaso Ticali, preparatore atletico dei due runner siciliani Vincenzo Modica, vincitore della medaglia d'argento individuale e d'oro a squadra nella maratona dei mondiali di Siviglia nel 1999 e Anna Incerti, che ha vinto la medaglia d'oro nella maratona a Barcellona 2010.

Il tempo limite della gara è fissato in 1h:20’, dopo questo tempo l'organizzazione non potrà garantire la completa chiusura del percorso di gara e gli atleti saranno quindi obbligati ad osservare le regole del Codice della Strada.

Per mezzogiorno sono previste le premiazioni che riguarderanno i primi tre atleti di ogni categoria FIDAL maschile e femminile presenti al momento della premiazione; i premi non consegnati verranno dati in beneficenza. Al primo classificato degli atleti uomini e alla prima classificata delle atlete donne, indistintamente se atleta tesserato FIDAL o tesserato con Ente di Promozione Sportiva andrà il “6° Trofeo del Mare – Bagheria Città delle Ville – Coppa Bar Ester del Corso”.

Dopo la cerimonia delle premiazioni agli organizzatori verranno consegnati dei Piatti in Ceramica Artistica Siciliana, realizzati per l’occasione, da Patrizia Di Piazza; l’opera dell’artista bagherese raffigura Palazzo Butera, il più antico edificio di bagheria, che come tale rappresenta il nucleo originario sul quale sorse la Città delle Ville e dei limoni, simbolo di quell’identità contadina che fu in grado di fornire un considerevole sviluppo economico nel periodo compreso fra gli anni 50-70, durante il quale il settore agricolo era la principale fonte di sostentamento per un’intera comunità.

Gli eventi in programma proseguiranno dalle 16.30 alle 19.30, difatti, l’Associazione Umberto Gallery, in collaborazione con le Associazioni Sportive cittadine, organizzerà Sport per Tutti: il Corso Principale di Bagheria verrà così animato in una cornice all’insegna dello sport sano.