Venerdì, Zelesky era a Gedda, in Arabia Saudita, per partecipare al vertice della Lega araba per chiedere sostegno alla causa dell'Ucraina, nonostante i tentativi di contrapposizione della Russia.

"Spero che la maggior parte di noi sia qui per amore della pace e della giustizia", ha dichiarato Zelensky durante il summit. "Anche se ci sono persone in questa riunione che sulla guerra in Ucraina hanno una visione diversa dalla nostra terra, sono sicuro che tutti possiamo essere concordi nel tentativo di salvare le persone dalle prigioni russe. ... Purtroppo, ci sono alcuni nel mondo, e anche qui tra voi, che voltano lo sguardo di fronte a questo"...

riferendosi in particolar modo al presidente siriano Bashar al-Assad che ha partecipato all'evento per la prima volta dall'inizio della guerra in Siria. L'Ucraina ha interrotto i legami diplomatici con la Siria nel giugno dello scorso anno, dopo che Damasco ha riconosciuto le aree dell'Ucraina orientale occupate dalla Russia come stati indipendenti.

Zelensky si è recato a Gedda insieme a Mustafa Dzhemilev, rappresentante dei Tartari di Crimea, in prevalenza musulmani, e all'ex presidente del Mejlis dei Tartari di Crimea.

"Da secoli, i Tartari di Crimea sono stati e devono rimanere una parte integrale e forte della comunità musulmana del mondo", ha dichiarato il presidente ucraino. "Ma la Crimea è stata la prima a soffrire dell'occupazione russa. E ancora oggi, la maggior parte di coloro che subiscono repressione nella Crimea occupata sono musulmani."

Nella stessa riunione, i leader arabi hanno dichiarato la centralità della causa palestinese, definendola uno dei principali fattori di stabilità nella regione ed invitando la comunità internazionale ad assumersi le proprie responsabilità per porre fine all'occupazione israeliana e per fermare le continue violazioni che ostacolano la realizzazione di una soluzione politica della questione palestinese.

Ma Zelensky, degli arabi palestinesi e dei loro problemi non ha alcun interesse, tanto che lui flirta con Netanyahu che, con modalità diverse, fa esattamente - ma con maggior successo - ciò che la Russia sta cercando di fare in Ucraina. Evviva la coerenza.

E a proposito di coerenza, Zelensky ha poi avuto un bilaterale con quel massacratore di yemeniti che è il Principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. Un incontro cordialissimo, tra sorrisi e calorose strette di mano. Anche in questo caso per Zelensky anche lo Yemen, come la Palestina, non vale neppure un'unghia dell'Ucraina.

Durante i colloqui bilaterali con bin Salman, Zelensky pare abbia illustrato il suo piano di pace ed espresso interesse nel continuare gli sforzi congiunti con l'Arabia Saudita per il rilascio dei prigionieri di guerra.

Nel settembre scorso, l'Arabia Saudita avrebbe contribuito al rilascio dei prigionieri di guerra di Stati Uniti, Svezia, Croazia, Marocco e Regno Unito, che avevano combattuto per l'Ucraina ed erano stati catturati dalla Russia.