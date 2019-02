Waynabox atterra in Italia con i famosi viaggi a sorpresa

I voli economici che si sono sviluppati negli ultimi anni hanno aperto decine di rotte tra gli aeroporti di tutte le principali città dell’Europa. Questo non ha potuto che portare benefici al settore turistico creando delle grandi opportunità e tanti le hanno colte.

Una di queste è proprio Waynabox, che è riuscita ad affermarsi nel mercato turistico grazie a una sorprendente novità: i viaggi con destinazione a sorpresa low cost.

Come funzionano? Dopo la prenotazione, un team internazionale si occuperà di prenotare il volo e la sistemazione in hotel, basandosi sulle fasce orario indicate e sulle recensioni Tripadvisor per evitare spiacevoli sorprese.

Di fatto, dal momento della sua fondazione i wayners hanno iniziato a viaggiare per l’Europa vivendo l’emozione di non conoscere la propria destinazione, o meglio conoscerla 48h ore prima della partenza.

Una idea originali, infatti, per smorzare la routine dei classici pacchetti offerti per il fine settimana. Le novità non finiscono qui, le destinazioni si sono allargate non solo all’Europa, ma anche agli Stati Uniti.

Questa formula al momento è disponibile solo per dalla Spagna, mentre in Italia è possibile soltanto vivere il Waynabox original, o meglio, il pacchetto classico.

Da agosto 2018, invece, è possibile partire anche dall’Italia e gli aeroporti principali scelti dalla Start Up per la penisola sono quelli di Roma e Milano.

La differenza è lampante rispetto a un viaggio tradizionale. La vacanza con la destinazione segreta è sicuramente una novità da provare per chi ama viaggiare e trascorrere un fine settimana all’estero.

Waynabox è già arrivata in Portogallo e Spagna, adesso è pronta portare i viaggiatori italiani per l’Europa in un modo nuovo, ma soprattutto sorprendente.