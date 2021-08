“Usiamo l’acqua potabile con responsabilità”: è l’appello rivolto dal Sindaco Pippo Midili ai cittadini per invitarli ad un uso parsimonioso della risorsa idrica: per tutelare le riserve idriche disponibili nel periodo particolarmente critico a causa dell’aumento delle temperature e dell’assenza delle precipitazioni, Midili invita ciascun cittadino a limitare il consumo di acqua potabile, che in questo periodo va utilizzata essenzialmente per scopi igienici e domestici.

Già nelle scorse settimane egli aveva firmato un’ordinanza finalizzata a razionalizzare il consumo idrico, dopo che il gestore del Servizio idrico locale aveva rappresentato che l’impiego delle risorse idriche per usi diversi da quelli domestici e igienico-sanitari nel periodo estivo potrebbe causare carenze per l’indispensabile uso umano con evidenti disagi alla cittadinanza.

“Confidiamo nel senso civico di ognuno – conclude Midili – per garantire a tutti il miglior utilizzo della risorsa idrica”.

Intervento straordinario di pulizia in via Missori e nei condomini collegati alla riviera di Ponente da parte degli addetti della Caruter, dopo le segnalazioni relative alla presenza di una notevole quantità di rifiuti indifferenziati. Dopo la bonifica l’Amministrazione ha disposto l’installazione di telecamere per individuare coloro, che da tempo avrebbero deciso di non “fare” la raccolta differenziata, smaltendo di tutto, senza rispetto degli orari e dei giorni di conferimento. Il monitoraggio di questa ed altre aree cittadini ritenute a “rischio” micro-discariche sarà giornaliero.

Nell’ultima settimana diversi i verbali elevati a cittadini e a condomini per il mancato rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale.