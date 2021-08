I testimoni di Geova possono essere considerati una vera e propria multinazionale commerciale che si occupa di stampare e vendere letteratura biblica attraverso predicatori utilizzati gratuitamente, se non in casi particolari, come per esempio i pastori a tempo pieno.

Fino al 1990 le loro pubblicazioni avevano un prezzo di copertina e il ricavo generato da quelle vendite non era tassato. Con questo sistema hanno accumulato grosse somme di denaro. Basti pensare che il costo di una rivista, secondo fonti interne al movimento, era di sole 30 lire, ma, una volta offerta al pubblico, permetteva ricavi anche 10 volte superiore al costo, poiché non era raro che una singola persona donava 5mila lire per una sola rivista.

Dopo il 1990, i prezzi di copertina sono stati eliminati dalle pubblicazioni, sostituendoli con una richiesta di "contribuzione volontaria" che veniva incassata due volte: dal singolo testimone di Geova che la ritirava presso il reparto letteratura, e dalla persona a cui veniva offerta. Il cambiamento si rese necessario perché molti Stati volevano tassare questa compravendita di letteratura biblica che permetteva notevoli introiti ai gruppi religiosi.

Negli ultimi tempi, però, la stampa e la vendita del materiale cartaceo è drasticamente diminuita ed è stata sostituita sempre più da siti online, come per esempio jw.org, il sito ufficiale dei testimoni di Geova. Da dove prende allora la Watch Tower i soldi se la “vendita” della letteratura è ridotta al lumicino? Secondo molti fuoriusciti dal gruppo, li prende dalle donazioni dei fedeli trasformati in una sorta di “contribuenti” fissi. La Watch Tower, infatti, è proprietaria di molti luoghi di culto e i fedeli che frequentano quei luoghi sono obbligati a pagare un fitto mensile per l'usufrutto del locale. La Watch Tower in questo modo incassa soldi senza muovere più un dito.

A questi ricavi obbligatori (perché gli affitti non sono facoltativi) si aggiunge la contribuzione volontaria dei singoli fedeli che donano all'organizzazione soldi di spontanea volontà e, in certi casi, anche proprietà private che non servono più, come locali commerciali o immobili dismessi. Immobili che poi la Watch Tower trasforma in luoghi di culto o rivende a terzi. Mentre la terza fonte di ricavo sono le assemblee e i congressi nazionali e internazionali dove vengono fatti appelli ai presenti affinché donino a Dio per il "servizio spirituale" offerto. Con questo sistema la Watch Tower continua a incassare denaro pur avendo ridotto la vendita di letteratura che rappresentava il core business dell'organizzazione. Se si pensa infatti che nel mondo ci sono più di 8 milioni di fedeli, basti che ognuno di loro doni 100 euro l'anno perché la Watch Tower incassi 800 milioni di euro in dodici mesi.

Ma che fine fanno poi questi soldi delle donazioni? Se ci basiamo sull'inchiesta di Fanpage, che ha scoperto conti segreti e fondi speculativi intestati alla Watch Tower, sembra logico pensare che questo denaro venga in parte depositato sui paradisi fiscali o investito in aziende sparse nel mondo; aziende che non hanno nulla a che vedere con l'attività religiosa. Se le cose stanno così, allora i testimoni di Geova non sono molto diversi dalla Chiesa Cattolica che pure è proprietaria di un enorme patrimonio mobiliare e immobiliare. Con la differenza, però, che la Chiesa Cattolica non demonizza le altre religioni raffigurandole come organizzazioni interessate solo ai beni materiali.