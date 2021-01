Dopo l'arresto di Alexei Navalny, in Russia è alto il rischio che si ripeta quanto sta accadendo da mesi in Bielorussia.

Sabato, in decine di città in tutto il Paese migliaia di persone hanno accolto l'appello di Navalny a protestare contro il presidente Vladimir Putin e sono scese in piazza per manifestare a favore del dissidente, arrestato domenica scorsa dopo essere tornato a Mosca da Berlino, dove era stato curato per le conseguenze di un tentativo di omicidio organizzato dai servizi segreti russi.

Mosca aveva promesso il pugno duro contro i manifestanti, aggiungendo che gli eventi pubblici non autorizzati sarebbero stati "immediatamente soppressi".

Nonostante ciò i russi hanno ugualmente protestato in strada a partire dalla lontana e freddissima Siberia, dove manifestazioni sono state organizzate a Vladivostok, Khabarovsk e Chita.

La polizia agli ordini di Putin ha già effettuato numerosi arresti. Secondo l'ong OVD Info sarebbero almeno 200 le persone fermate in 30 città diverse.

E come dimostra il seguente video, per essere arrestati è sufficiente parlare ai giornalisti:

Video of the moment when Navalny ally/lawyer Lyubov Sobol is grabbed by riot cops while speaking in Moscow. (Video by @tvrain) pic.twitter.com/dCY0nlLzgi — Mike Eckel (@Mike_Eckel) January 23, 2021

E in questo video ancora altre persone arrestate:

Еще до начала акции Маша Борзунова рассказала в эфире, что видела как минимум десять задержаний. Она предположила, что задержанные исчисляются десятками. Некоторые задержания попали на видео pic.twitter.com/FSoSkg2V6r — Дождь (@tvrain) January 23, 2021

Le proteste di sabato in Russia si stanno svolgendo ugualmente, nonostante la polizia del regime russo nei giorni scorsi abbia fatto degli arresti preventivi tra i più stretti collaboratori di Navalny.

Sabato, curiosamente, in tutta la Russia ci sono state numerose segnalazioni che denunciavano problemi di collegamento alle reti di telefonia mobile e Internet. Nonostante ciò e nonostante le temperature ben sotto lo zero, i russi hanno manifestato ugualmente contro Putin: