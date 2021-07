La Chiesa Cattolica è spesso intervenuta su uno dei passaggi più interessanti dell'Apocalisse: quello dei 144 mila fedeli che regnano con Cristo, dandone una spiegazione autorevole perché basata sullo studio teologico e sulla storia del Cristianesimo del primo secolo, su cui l'Apocalisse sembra concentrare tutta la sua narrazione simbolica. Il libro dell'Apocalisse parla di questo argomento in due punti. Nel primo (capitolo 14) si parla di 144 mila fedeli che si trovano con "l'Agnello" sul "Monte Sion". Nel secondo (capitolo 7) dice che questi 144 mila fedeli sono divisi in 12 tribù d'Israele.

Ma chi sarebbero in realtà i 144 mila dell'Apocalisse? Secondo l'interpretazione esegetica cattolica, rappresentano i giudei che si erano convertiti al Cristianesimo e che Gesù definì “un piccolo gregge” perché in confronto ai milioni di cittadini che abitavano l'esteso Impero Romano erano un numero oggettivamente molto ristretto. Il numero però non andrebbe inteso in senso letterale, ma simbolico. A sostegno di questa tesi c'è il fatto che, nel capitolo 14, i 144 mila si trovano insieme all'Agnello sul Monte Sion. Entrambi i riferimenti (il Monte Sion e L'Agnello) sono simbolici: rappresentano il Regno di Dio e il suo Re Gesù Cristo. Facile quindi pensare che, in un contesto simbolico, anche i 144mila debbano essere intesi in senso figurato.

Ad avvalorare ancora di più questa certezza, c'è l'altro passaggio dell'Apocalisse (capitolo 7) dove si dice che i 144 mila sono divisi in 12 tribù d'Israele. Il numero 144.000, in quanto quadrato di 12, sarebbe posto da San Giovanni come numero perfetto, considerato che 12 furono i Patriarchi dell’Antico Israele e 12 gli Apostoli di Gesù. Benché si parli delle 12 tribù di Israele, la Chiesa non crede che la visione debba essere interpretata in modo letterale. Infatti, per l'apostolo Paolo i cristiani sono l'Israele di Dio (Galati 6,16); per Giacomo i cristiani sono le 12 tribù disperse nel mondo (Giacomo 1,1); nel settimo capitolo dell'Apocalisse manca la tribù di Dan e al suo posto è menzionata la tribù di Manasse (che dovrebbe essere compresa nella tribù di Giuseppe, essendo Giuseppe padre di Manasse).

Quindi, l'operazione matematica sarebbe molto facile: 12.000 x 12 fa 144.000. Adesso, poiché i 12.000 fedeli divisi nelle 12 tribù d'Israele sono simbolici, è ovvio che anche la sua somma, 144.000, debba essere simbolica, perché è impensabile che un'operazione matematica tra due numeri simbolici dia come risultato un numero letterale.

L'Apocalisse parla anche di una “grande folla” di persone proveniente da ogni razza, tribù e nazione, che vengono menzionati nel capitolo 14 subito dopo i 144 mila. Chi sono? Sempre stando alla spiegazione esegetica, rappresentano i pagani o i gentili convertiti al Cristianesimo e passati attraverso la grande tribolazione delle persecuzioni romane durate ben tre secoli. L'interpretazione è stata accettata dalla Chiesa Cattolica che ha associato la grande folla alle “altre pecore” menzionate da Cristo, che non appartenevano ai giudei ma che avrebbero ugualmente seguito il suo Verbo.

La storia, infatti, racconta come, dopo aver predicato il Vangelo in Giudea a partire dalla Pentecoste del 33 D.C., i discepoli di Gesù, con San Paolo in testa, cominciarono a estendere il messaggio cristiano per tutto l'Impero Romano, radunando effettivamente una grande folla di fedeli che, come recita l'Apocalisse, “lavarono le loro vesti con il sangue di Cristo" e non si immischiarono con il paganesimo dell'Impero Romano e con il culto della "Bestia", ovvero il culto dell'antica Roma.

È pertanto un'opinione abbastanza diffusa nella Chiesa Cattolica che i 144 mila debbano essere visti come un numero simbolico in un contesto, l'Apocalisse, che usa un linguaggio figurato dalla prima fino all'ultima parola. La conclusione, quindi, è che i 144 mila sarebbero il piccolo gregge di giudei che Cristo aveva scelto durante la sua missione, apostoli in primis. Mentre la grande moltitudine sono le altre pecore, ovvero la massa di gentili che abbandonarono il culto pagano per seguire le vie del Cristianesimo del primo secolo.