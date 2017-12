Premio Vincenzo Crocitti, 5ª edizione con Arianna Valentini

Si è svolto a Roma, il 2 dicembre scorso, il “PREMIO VINCENZO CROCITTI”, progetto ideato ed istituito nel 2013 dal giovane autore cinematografico Francesco Fiumarella, con l’obiettivo di ricordare l’amico ed artista Vincenzo Crocitti (David di Donatello e Nastro d’Argento per “Un Borghese piccolo piccolo”), la sua figura, la sua professionalità, il suo carisma e la sua carriera di attore.

Destinato in primis a Giovani Emergenti nel campo della cultura, dell’arte, dello sport, della musica e dello spettacolo (Cinema, TV, Teatro, Radio, Web ), il premio - oltre che avvalorare la carriera di Artisti e Intellettuali già affermati - ha lo scopo di far emergere “gli invisibili” o i “dimenticati”, dare slancio ai giovani in modo che possano continuare a credere che prima o poi la passione, lo studio ed il lavoro portino ad avere dei risultati.

Premiati e Testimonial





PREMIO MIGLIOR GIORNALISTA DI INCHIESTA

MARCO MAISANO (TESTIMONIAL Gen.CC TOMMASO MELI)

PREMIO REGIA INDIPENDENTE

GIANLUCA DELLA MONICA (TESTMONIAL MORALDO ROSSI)

PREMIO REGIA EMERGENTI

ELISA POSSENTI (TESTIMONIAL JONIS BASCIR)

PREMIO ATTORE IN CARRIERA

MIRKO ALIVERNINI (TESTIMONIAL GIORGIA TRASSELLI)

PREMIO ATTORE IN CARRIERA CINE -TV & TEATRO

PIETRO DE SILVA (TESTIMONIAL STELVIO CIPRIANI)

PREMIO ATTRICE INTERNAZIONALE

EMANUELA PONZANO (TESTIMONIAL SERGIO D’OFFIZI)

PREMIO INTERNAZIONALE ALLA CARRIERA CINEMATOGRAFICA

VINCENT RIOTTA ( AUTORE E DIRETTORE DEL PREMIO, FRANCESCO FIUMARELLA)

PREMIO ALLA CARRIERA CINE -TV & TEATRO

LUCIANA FRAZZETTO (TESTIMONIAL GIANCARLO DE LEONARDIS)

PREMIO ATTORE IN CARRIERA

ROBERTO RIZZONI (TESTIMONIAL ARIANNA VALENTINI)

PREMIO ATTORE IN CARRIERA

COSTANTINO COMITO (TESTIMONIAL PAOLO BIANCHINI)

PREMIO PER IL TEATRO

CHRISTIAN PATANE’ (TESTIMONIAL MINO SFERRA)

PREMIO ATTORE IN CARRIERA CINE – TV

ANTONIO GERARDI (TESTIMONAIL OVIDIO ASSONITIS)



PREMIO ATTORE IN CARRIERA EMERGENTI

MARCO IANNITELLO (TESTIMONIAL ALESSIO INTURRI)

PREMIO ATTORE IN CARRIERA

ANDREA BONELLA (TESTIMONIAL ADOLFO BARTOLI)

PREMIO ALLA CARRIERA DI DOCUMENTARISTA E FOTOGRAFO

ALDO BERSELLINI (TESTIMONIAL MARCO CAGNOLATI e ODILIO BUZZONI)

PREMIO OPERA LIRICA

BARBARA GROSSI (consegna da MISS STRANIERA D’ITALIA)

PREMIO OPERA LIRICA

MARCO BIANCHI (consegna da MISS STRANIERA D’ITALIA)





A cura del Canale di Informazione Web Tv Studios Sport e Spettacolo.